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Григорчук - о победе над Ингульцом: Мы очень довольны результатом

Премьер-лига
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Наставник моряков похвалил своих футболистов

Григорчук - о победе над Ингульцом: Мы очень довольны результатом

Фото: ФК Чорноморець

UA-Футбол
Новина українською

Одесский "Черноморец" неожиданно переиграл "Ингулец" в выездном матче в рамках 18-го тура украинской Премьер лиги.

Наставник "моряков" Роман Григорчук подвел итоги победного матча, похвалив своих подопечных за выигранный матч:

"Мы очень довольны победой. В этот период времени, когда мы боремся за то, чтобы подняться в турнирной таблице - это очень важно. Потому что непросто находиться на этом месте и прогрессировать.

Всегда на первое место ставишь результат, при таком подходе может страдать сама игра. Но сегодня главная задача - это получение трех очков.

В целом, мы действовали неплохо. Слышал комментарии своих футболистов, что было непросто работать с мячом, потому что он немного дробил по этому полю и приходилось делать коррективы по самой игре", - приводит слова Григорчука официальный сайт моряков.

Благодаря сегодняшней победе "Черноморец" покинул зону вылета и поднялся на 11-е место в УПЛ.

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В статье: Роман Григорчук Черноморец (Одесса) Ингулец (Петрово)
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