Григорчук - о победе над Ингульцом: Мы очень довольны результатом

Одесский "Черноморец" неожиданно переиграл "Ингулец" в выездном матче в рамках 18-го тура украинской Премьер лиги.

Наставник "моряков" Роман Григорчук подвел итоги победного матча, похвалив своих подопечных за выигранный матч:

"Мы очень довольны победой. В этот период времени, когда мы боремся за то, чтобы подняться в турнирной таблице - это очень важно. Потому что непросто находиться на этом месте и прогрессировать.

Всегда на первое место ставишь результат, при таком подходе может страдать сама игра. Но сегодня главная задача - это получение трех очков.

В целом, мы действовали неплохо. Слышал комментарии своих футболистов, что было непросто работать с мячом, потому что он немного дробил по этому полю и приходилось делать коррективы по самой игре", - приводит слова Григорчука официальный сайт моряков.