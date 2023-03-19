Йовичевич: Шведу постоянно что-либо мешает тренироваться. Не знаю, в чем дело

Главный тренер донецкого "Шахтера" Игорь Йовичевич прокомментировал победу над львовским "Рухом" в матче 18-го тура УПЛ.

– Поздравляем с победой! Какое психологическое состояние команды после разгрома в матче с "Фейенордом" и довольны ли сегодняшней игрой своих подопечных?

– Прежде всего, сегодня победа была очень важной с точки зрения турнирной таблицы, с точки зрения последнего поединка перед паузой, где всегда трудно играть. Такие матчи я называю "на чемоданах", где несколько или многие думают о сборной, многие из нас не видели семьи. Очень тяжело играть такие матчи, особенно в последний период, когда из-за их насыщенности мы просто истощены физически и ментально. Сегодня это было очень заметно, особенно во втором тайме. Действительно, ребята уже не могли даже бегать, но на характере выдержали. Мы одержали огромную победу и важные три очка. Конечно, такие поражения-провалы, скажем так, как в матче с "Фейенордом", помогают в будущих победах. Мы сделали выводы, сыграли с действительно хорошей командой, но думаю, такие ситуации работают на тебя и готовят к победам. По-моему, провал – это не противоположность успеха, провал – это часть успеха. Ты должен провалиться, чтобы быть успешным. Воспринимаем эту ситуацию, где оппонент был лучше, но результат на самом деле высок. Мы так далеко зашли, что попали в опасную зону с хорошими оппонентами. Мы были против команды, которая является одной из лучших на домашнем стадионе в Европе. Здесь мы поставили точку, но восьмимесячное путешествие было хорошим. У нас остается еще два месяца и 13 матчей-финалов, чтобы дойти до поставленной цели. Еще раз поздравляю ребят с победой, сейчас идем на заслуженный отдых, а сборники заслуживают играть за сборные.

– Как прокомментируете игру новичка Гочолейшвили?

– Сегодня из новичков играл не только Гочолеишвили, но и Келси. Конечно, мы хотели дать ощущение официальной игры с самого начала, темпа и ритма УПЛ, чтобы они познакомились с игроками и притерлись к нашим футболистам, чтобы в будущем были более сыгранными. Глаза у обоих были велики и мандраж тоже присутствовал как у одного, так и у другого, но это нормальное явление. Во втором тайме обоим захотелось дать паузу, ведь они играли сердцем. Думаю, в будущем эти игроки должны принести пользу, потому что мы говорим о характерных игроках. Габаритный Кевин, первый мяч – его мяч, когда забил Коля Матвиенко. Кевин – хороший, габаритный форвард, берущий игру на себя. Ему всего 18 лет, поэтому у него большое будущее. Таких характеристик на рынке в целом мало: высокий, быстрый, мощный, левша. А Георгий Гочолеишвили – характерный латераль, имеющий физические способности. Повторюсь: есть хорошая конкуренция с Коноплей, потому будет интересно. Очень важно, чтобы все были готовы, поэтому сегодня мы дали почувствовать им УПЛ.

– Каково состояние Марианна Шведа, ведь он выходил в Лиге Европы, а сегодня его не было даже в заявке?

– Иногда вместо меня здесь должен сидеть врач и объяснять ситуацию Шведа, чтобы всем было понятно, потому что я говорю, что все хорошо, а на следующий день ситуация меняется и я выгляжу некомпетентным. Ему постоянно что-либо мешает тренироваться, и я точно не знаю, в чем дело. Как будто нет ничего конкретного, но он что-то чувствует. Пока мы не можем понять ситуацию. К сожалению, он сейчас не может принести пользу команде, а польза от него весома. Я помню, когда в первой части чемпионата Зубков получил травму и мы месяц-полтора играли без него и тоже не было Шведа. В игре с Кривбассом он вышел на поле на 10 минут, сумел забить, отдать передачу. Мы говорим о хорошем футболисте, которого нет. Меня это беспокоит. Когда имеешь такого игрока и не можешь им воспользоваться, уменьшаются способности и потенциал команды.