  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ингулец - Черноморец 1:2. Обзор матча и видео голов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ингулец - Черноморец 1:2. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Три очка для команды Григорчука

Ингулец - Черноморец 1:2. Обзор матча и видео голов

Фото: УПл

Новина українською

В рамках 18-го тура чемпионата Украины одесский "Черноморец" на выезде обыграл "Ингулец". Подопечные Романа Григорчука дважды поразили ворота соперника в первом тайме. А в концовке встречи один мяч для команды Сергея Ковальца отыграл Иван Головкин. После этого тура команда из Петрова занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ, а одесский коллектив – 11-е.

VBET-лига. 18-й тур
19 марта, Петрово, стадион "Ингулец"
Ингулец - Черноморец 1:2
Голы: Иван Головкин 83 - Гай Хадида 2 (пен.), Даниил Алефиренко 40

По теме
yellow-arrow
"Ты видишь. Люблю тебя". Хавбек Ингульца посвятил гол покойному отцу
yellow-arrow
Йовичевич: Шведу постоянно что-либо мешает тренироваться. Не знаю, в чем дело
yellow-arrow
Григорчук - о победе над Ингульцом: Мы очень довольны результатом
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Черноморец (Одесса) Ингулец (Петрово)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде