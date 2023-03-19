Ингулец - Черноморец 1:2. Обзор матча и видео голов

В рамках 18-го тура чемпионата Украины одесский "Черноморец" на выезде обыграл "Ингулец". Подопечные Романа Григорчука дважды поразили ворота соперника в первом тайме. А в концовке встречи один мяч для команды Сергея Ковальца отыграл Иван Головкин. После этого тура команда из Петрова занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ, а одесский коллектив – 11-е.

VBET-лига. 18-й тур

19 марта, Петрово, стадион "Ингулец"

Ингулец - Черноморец 1:2

Голы: Иван Головкин 83 - Гай Хадида 2 (пен.), Даниил Алефиренко 40