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Ингулец - Черноморец 1:2. Обзор матча и видео голов
Три очка для команды Григорчука
Фото: УПл
В рамках 18-го тура чемпионата Украины одесский "Черноморец" на выезде обыграл "Ингулец". Подопечные Романа Григорчука дважды поразили ворота соперника в первом тайме. А в концовке встречи один мяч для команды Сергея Ковальца отыграл Иван Головкин. После этого тура команда из Петрова занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ, а одесский коллектив – 11-е.
VBET-лига. 18-й тур
19 марта, Петрово, стадион "Ингулец"
Голы: Иван Головкин 83 - Гай Хадида 2 (пен.), Даниил Алефиренко 40
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