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УПЛ определила лучшего игрока и наставника 18-го тура

Премьер-лига
(2 голосов)

Победителями стали представители "Кривбасса" и "Зари"

УПЛ определила лучшего игрока и наставника 18-го тура

Фото: Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Новина українською

Экспертный совет УПЛ определил лучшего игрока и тренера по итогам 18-го тура чемпионата.

Лучшим игроком стал полузащитник "Кривбасса" Рифет Капич. Боснийский хавбек отметился дублем в матче со "Львовом" (2:2).

Лучшим наставником стал Патрик ван Леувен из "Зари". Его подопечные одержали победу над киевским "Динамо" (1:0) и закрепились на третьем месте в турнирной таблице УПЛ.

Голосование проводил экспертный совет, в который входят Леонид Буряк, Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Олег Федорчук, Анатолий Чанцев, Степан Юрчишин и Игорь Яворский.

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В статье: Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Патрик ван Леувен Рифет Капич
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Источник:
УПЛ

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