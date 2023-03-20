УПЛ определила лучшего игрока и наставника 18-го тура

Экспертный совет УПЛ определил лучшего игрока и тренера по итогам 18-го тура чемпионата.

Лучшим игроком стал полузащитник "Кривбасса" Рифет Капич. Боснийский хавбек отметился дублем в матче со "Львовом" (2:2).

Лучшим наставником стал Патрик ван Леувен из "Зари". Его подопечные одержали победу над киевским "Динамо" (1:0) и закрепились на третьем месте в турнирной таблице УПЛ.

Голосование проводил экспертный совет, в который входят Леонид Буряк, Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Олег Федорчук, Анатолий Чанцев, Степан Юрчишин и Игорь Яворский.