Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УПЛ определила лучшего игрока и наставника 18-го тура
Победителями стали представители "Кривбасса" и "Зари"
Фото: Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Экспертный совет УПЛ определил лучшего игрока и тренера по итогам 18-го тура чемпионата.
Лучшим игроком стал полузащитник "Кривбасса" Рифет Капич. Боснийский хавбек отметился дублем в матче со "Львовом" (2:2).
Лучшим наставником стал Патрик ван Леувен из "Зари". Его подопечные одержали победу над киевским "Динамо" (1:0) и закрепились на третьем месте в турнирной таблице УПЛ.
Голосование проводил экспертный совет, в который входят Леонид Буряк, Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Олег Федорчук, Анатолий Чанцев, Степан Юрчишин и Игорь Яворский.
Популярное сейчас
- Второе весеннее Эль-Класико. Барселона – Реал. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 26-го тура Ла Лиги
- В первые в истории. Женская сборная Украины по футзалу стала вице-чемпионом Европы
- Байер – Бавария 2:1. Хаби Алонсо лишает Мюнхен лидерства
- Буяльскому грозит 5-ти матчевая дисквалификация: он может пропустить Классико
- Беньямин Вербич лишился контактов с ребенком из-за отношений с трансгендером. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная итальянская футболистка, охотно меняющая форму на бикини. ФОТО