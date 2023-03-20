"Для всех это холодный душ". Пресс-аташе Руха об увольнении Кучука

Пресс-аташе львовского "Руха" Богдан Тимовчак прокомментировал отставку Леонида Кучука с должности главного тренера.

– Кто принимал решение о прекращении сотрудничества с Кучуком?

– Это было решение клуба. "Рух" принял решение после матча с "Шахтером" попрощаться с Леонидом Кучуком.

– Это было решение президента Григория Козловского?

– Президент не принимает один решение, принимает руководство клуба: генеральный директор, исполнительный директор, в том числе и президент. Они решают комплексно. Всегда идут консультации и обсуждения.

– Решение было принято после матча с "Шахтером" или уже назревало давно? Все-таки, "Шахтер" это гранд, и проиграть ему не стыдно.

– Причина комплексная. Конечно, что выводов из одного матча никто не делает.

– Как Леонид Кучук узнал об увольнении и попрощался с командой?

– Как такового, прощания еще не было, думаю, завтра попрощается. После матча руководство клуба ему сказало [об увольнении], поблагодарило за работу, пожав друг другу руку.

– Как отреагировал Кучук?

– Конечно, что не всегда приятно когда тебе говорят: "Спасибо за сотрудничество". Но такова тренерская жизнь, тренеры готовы к этому: сегодня ты на коне, а завтра - нет.

– Возможно, Кучук останется на другой должности в клубе?

– По состоянию на сегодня я не знаю. Сейчас для всех это холодный душ. Все переспят с этой новостью и завтра будет какое-то решение.

– Как команда отреагировала на прекращение сотрудничества с Кучуком?

– Я еще ни с кем особо не общался. Но радости и эйфории точно нет, — рассказал Тимовчак.