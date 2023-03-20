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"Для всех это холодный душ". Пресс-аташе Руха об увольнении Кучука
Решение принималось комплексно
Фото: ФК Рух
Пресс-аташе львовского "Руха" Богдан Тимовчак прокомментировал отставку Леонида Кучука с должности главного тренера.
– Кто принимал решение о прекращении сотрудничества с Кучуком?
– Это было решение клуба. "Рух" принял решение после матча с "Шахтером" попрощаться с Леонидом Кучуком.
– Это было решение президента Григория Козловского?
– Президент не принимает один решение, принимает руководство клуба: генеральный директор, исполнительный директор, в том числе и президент. Они решают комплексно. Всегда идут консультации и обсуждения.
– Решение было принято после матча с "Шахтером" или уже назревало давно? Все-таки, "Шахтер" это гранд, и проиграть ему не стыдно.
– Причина комплексная. Конечно, что выводов из одного матча никто не делает.
– Как Леонид Кучук узнал об увольнении и попрощался с командой?
– Как такового, прощания еще не было, думаю, завтра попрощается. После матча руководство клуба ему сказало [об увольнении], поблагодарило за работу, пожав друг другу руку.
– Как отреагировал Кучук?
– Конечно, что не всегда приятно когда тебе говорят: "Спасибо за сотрудничество". Но такова тренерская жизнь, тренеры готовы к этому: сегодня ты на коне, а завтра - нет.
– Возможно, Кучук останется на другой должности в клубе?
– По состоянию на сегодня я не знаю. Сейчас для всех это холодный душ. Все переспят с этой новостью и завтра будет какое-то решение.
– Как команда отреагировала на прекращение сотрудничества с Кучуком?
– Я еще ни с кем особо не общался. Но радости и эйфории точно нет, — рассказал Тимовчак.
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