  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Угадайте украинского тренера по трем клубам, которые он возглавлял - квиз
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Угадайте украинского тренера по трем клубам, которые он возглавлял - квиз

Премьер-лига
(1 голосов)

Делитесь результатами в комментариях

Угадайте украинского тренера по трем клубам, которые он возглавлял - квиз

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня мы предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы знаете карьеры украинских тренеров. Будут даны три клуба, вам нужно угадать специалиста, возглавлявшего эти команды.

По теме
yellow-arrow
Новичок Черноморца и лучший тренер УПЛ на данный момент. Символическая сборная 18-го тура УПЛ
yellow-arrow
"Для всех это холодный душ". Пресс-аташе Руха об увольнении Кучука
yellow-arrow
УПЛ определила лучшего игрока и наставника 18-го тура
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: квиз от UA-Футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде