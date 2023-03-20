Премьер-лига
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Угадайте украинского тренера по трем клубам, которые он возглавлял - квиз
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Сегодня мы предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы знаете карьеры украинских тренеров. Будут даны три клуба, вам нужно угадать специалиста, возглавлявшего эти команды.
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