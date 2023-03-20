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Впервые пресс-конференцию Луческу в Динамо переводили на украинский язык
Это случилось после матча с "Зарей"
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
В субботу, 18-го марта "Динамо" на домашней арене уступило "Заре" (0:1) в рамках 18-го тура чемпионата Украины. По окончанию встречи тренеры обеих команд ответили на вопросы представителей СМИ.
Заметим, что пресс-конференцию главного тренера киевлян Мирчи Луческу впервые переводили на украинский язык. Наставник говорил на английском, а переводил пресс-аташе клуба Андрей Шахов-младший.
До этого Луческу давал комментарии журналистам на румынском, а его ассистент Эмил Карас переводил на русский.
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