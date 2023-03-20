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Динамо может досрочно вернуть Бражко из Зари - СМИ

Премьер-лига
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Аренда хавбека рассчитана до лета 2024 года

Динамо может досрочно вернуть Бражко из Зари - СМИ

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

"Динамо" может досрочно вернуть полузащитника Владимира Бражко из аренды из "Зари", сообщает ТаТоТаке.

Скорее всего, это произойдет не сейчас, а ближе к концу текущего сезона, в случае если президенты клубов смогут договориться. Аренда 21-летнего украинца с луганским клубом истекает летом 2024 года.

В нынешнем сезоне Бражко провел 18 матчей в чемпионате Украины, в которых забил 4 гола. В его пассиве также 3 желтые карточки. Его контракт с киевским "Динамо" рассчитан до 30 июня 2025 года.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Владимир Бражко
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Источник:
ТаТоТаке

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