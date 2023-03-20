Динамо может досрочно вернуть Бражко из Зари - СМИ

"Динамо" может досрочно вернуть полузащитника Владимира Бражко из аренды из "Зари", сообщает ТаТоТаке.

Скорее всего, это произойдет не сейчас, а ближе к концу текущего сезона, в случае если президенты клубов смогут договориться. Аренда 21-летнего украинца с луганским клубом истекает летом 2024 года.

В нынешнем сезоне Бражко провел 18 матчей в чемпионате Украины, в которых забил 4 гола. В его пассиве также 3 желтые карточки. Его контракт с киевским "Динамо" рассчитан до 30 июня 2025 года.