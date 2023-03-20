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Журналист намекнул на еще одну тренерскую отставку в УПЛ
Не "Рухом" единым
Фото: ФК Львів
Вчера, 19 марта, стало известно о том, что "Рух" прекратил сотрудничество с главным тренером Леонидом Кучуком. На фоне этих событий украинский комментатор и журналист Виктор Вацко намекнул, что не только "желто-черные" решились на такой шаг.
Изменения на тренерском мостике ожидаются и у "Львова". Вероятнее всего, львовский клуб попрощается с наставником Олегом Дулубом.
"Не "Рухом" единым", - лаконично написал Вацко, прикрепив фотографию Дулуба.
Напомним, "Львов" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице УПЛ. В активе команды 13 зачетных пунктов.
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