Журналист намекнул на еще одну тренерскую отставку в УПЛ

Вчера, 19 марта, стало известно о том, что "Рух" прекратил сотрудничество с главным тренером Леонидом Кучуком. На фоне этих событий украинский комментатор и журналист Виктор Вацко намекнул, что не только "желто-черные" решились на такой шаг.

Изменения на тренерском мостике ожидаются и у "Львова". Вероятнее всего, львовский клуб попрощается с наставником Олегом Дулубом.

"Не "Рухом" единым", - лаконично написал Вацко, прикрепив фотографию Дулуба.

Напомним, "Львов" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице УПЛ. В активе команды 13 зачетных пунктов.