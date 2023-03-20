Ох, нелегкая это работа… Акценты зрителя на играх 18-го тура УПЛ

Если первый весенний тур дал нам Добрую Надежду, второй заронил в этом сомнения, то третий уже конкретно окунул в тоску и уныние тяжкой футбольной пахоты, до боли знакомой в постылом прошлом. На сей раз, высмотреть без купюр и до конца очередной сезон нашего сериала автору было труднее обычного. Тем не менее, он это сделал, хоть и не в восторге от этого.

Шахтер – Рух 2:0

Верес – Днепр-1 0:1

Динамо – Заря 0:1

Металлист – Александрия 0:0

Колос – Минай 0:1

Львов – Кривбасс 2:2

Ворскла – Металлист 1925 0:0

Ингулец – Черноморец 1:2

Зрелищность. По-настоящему живо смотрелся лишь матч "Верес" - "Днепр-1". Достаточно насыщенной событиями была игра "Ворсклы" с "Металлистом 1925", хоть и без голов. "Колос" с "Минаем", да и "Львов" с "Кривбассом" немного не дотянули до зрительского зачета.

В поединке "Динамо" с "Зарей" половина опасных моментов была мною забракована и отнесена к разряду полушансов. А так они смотрелись типично средне, как те же "Металлист" с "Александрией" - на "троечку". "Шахтер" и "Рух" развлекли зрителя ровно до перерыва, после чего решили: хватит. Или это "Шахтер" развлекал и решал за двоих?

А наименее содержательное действо разыграли "Ингулец" и "Черноморец", на живописном фоне с колхозным сортиром, красовавшимся неподалеку от одних из ворот, и стайкой сельских пенсионеров на пригорке, включая дворника, судя по его облачению. Что ж, каким тут был приход, таким и поп.

Интрига. Первым ожидаемо отстрелялся "Шахтер", когда на 27-й минуте Матвиенко открыл счет. Через пять минут его удвоили и на этом благополучно закрыли игру. Считаю, что "Черноморец" по факту тоже решил свою задачу еще до перерыва – со вторым мячом, забитым Алефиренко: ведь после гола престижа в концовке у "Ингульца" реальных шансов больше не было. А витавшее в воздухе напряжение – это лирика.

Последняя возможность склонить чашу весов на свою сторону у "Александрии" была на 64-й минуте, причем инициировал ее вратарь "Металлиста". Пять минут спустя Лысенко в последний раз мог помочь отыграться "Колосу" в поединке с "Минаем", да промахнулся. Тут вхолостую прошла последняя четверть матча.

Ближе к телу, как говорил де Мопассан, было в другой половине игр тура. Сэйв Рыбака на 84-й минуте не позволил отыграться "Вересу" у "Днепра-1". Подобным же образом двумя минутами позже Исенко спас от поражения "Ворсклу", а Сапутин – сохранил победный счет для "Зари". И дольше всего прожила интрига во Львове, где гол Беляева на 87-й минуте позволил одноименной команде добиться ничьей, лишив двух очков "Кривбасс".

Логика. Самыми закономерными исходами назову все три ничьи тура. Разве что в Полтаве соперники могли бы и обменяться голами, тогда как "Львов" и "Кривбасс" забили по одному "лишнему". "Александрия" как бы имела некое символическое преимущество, но то, что она не была достойна победы, пришлось признать даже ее коучу.

Полагаю, "Заря" все-таки была немного ближе к победе, чем "Динамо", и этот результат также можно принять. "Шахтер" же, не считая полумоментов и не принимая во внимание явное игровое превосходство, чисто арифметически вполне мог бы довольствоваться и одним победным голом. Впрочем, это не принципиально.

Нелогичными назову победы "Черноморца" - по сумме впечатлений от увиденного там смотрелась очевидная ничья; "Миная" - аналогичный случай; и особенно "Днепра-1" - как по мне, "Верес" вообще выглядел интереснее и создал больше.

Судейство. По большому счету тут говорить было бы не о чем, если бы не арбитраж Арановского во Львове. Первый тайм я бы назвал его бенефисом. Комментирует Юстас.

16-я минута, при 0:0 – предупреждение Татаркову в "Кривбассе": "Вполне могла быть и красная, но имеет право на жизнь и желтая".

19-я – предупреждение Дитятьеву во "Львове" после назначения пенальти: "Вопиющая и бетонная красная".

42-я, при 0:1 – удаление Татаркова за второе предупреждение: "И тут 50 на 50. Нельзя сказать, что без оснований".

Таким образом, однозначной судейской ошибкой мы бы признали неудаление Дитятьева, при котором "Кривбасс" оставался бы в большинстве более чем полтора тайма, уже ведя в счете.

Вместе с тем, удаление Татаркова на выходе выглядит справедливым. То есть, там пронесло – здесь вернулось. Правда, есть один нюанс: если бы он был удален в первом случае, весьма вероятно, что "Кривбасс" и не добился бы этого 11-метрового, и мы с вами не обсуждали бы степень наказания Дитятьева. Впрочем, этого мы уже не узнаем.

В любом случае, не спешите объявлять команду Вернидуба пострадавшей стороной: все не так просто – это раз. А судейство, так или иначе, но повлияло на ход и результат игры – это два.

Везение. Самым везучим в туре был "Минай". Забив гол еще в дебюте встречи, он мог пропустить ответный сначала на 40-й минуте, но Ориховский попал в стойку ворот. А затем и на 64-й – когда туда же угодил мячом Лысенко, после чего Бандуре тут же пришлось дважды подряд спасать ворота команды Шарана.

Также Фортуна подсобила "Металлисту 1925". На 71-й минуте лишь перекладина помешала Челядину открыть счет, а то и принести победу "Ворскле" со штрафного удара.

Невольный "сэйв" Каплиенко на 7-й минуте, помешавший отправить мяч в ворота соперников его партнеру по команде, оставим за кадром: "Днепр-1" все равно в итоге выиграл.

Личности. Их как бы хватало, но выглядели они не столь ярко, как обычно.

Живее всех запомнился Судаков, успевший засветиться в большинстве острых эпизодов "Шахтера" до перерыва – пока его команда играла в футбол.

А вот кроме него, в тройку самых заметных включил бы двух киперов: Исенко из "Ворсклы" и Волынца из "Колоса". На их счету по четыре зачетных сэйва, при этом полтавчанин еще и остался "сухим". Это, кстати, тоже многое скажет о туре.

Остались в памяти также Беляев ("Львов"), Пихаленок ("Днепр-1") и Келси ("Шахтер"). Обязательно отметим Капича из "Кривбасса", Крыськива из "Шахтера" и Хадиди из "Черноморца".

На замену удачнее всех вышел Головкин из "Ингульца" - запомнился однозначно.

Симпатии. Это просто потрясающе, но второй тур кряду моим фаворитом становится "Верес"! На пристальный и скрупулезный в подсчетах взгляд, по игре на зрителя он обскакал даже "Шахтер" (все с той же оговоркой про второй тайм команды Йовичевича). Остается сожалеть о том, что именно с такой игрой подопечные Вирта очков не добирают, тогда как жлобский прагматизм их регулярно приносил.

Третьим назову "Днепр-1", в этом туре заслужил. В целом удовлетворила игра в атаке "Миная" и "Ворсклы".

"Рух" был неживым даже на фоне заснувшего "Шахтера". После него больше всего лично меня разочаровал "Черноморец", который забив два из двух возможных, затем был озабочен исключительно тем, чтобы удержать победный счет. А это неинтересно зрителю, и на правах одессита позволю себе этот мелкий камешек в огород победителей.

Слабенько смотрелись впереди также "Ингулец" (Головкин в последние четверть часа – это было их все) и "Металлист".

Таблица. Одолев "Динамо" в очном поединке, "Заря" отдалилась от него на более комфортное расстояние, осваивая третью ступеньку пьедестала.

Пользуясь тем, что никто из соседей по таблице выиграть не сумел, "Александрия" спокойно обживает пятое место, бросая робкие взгляды вверх, и продолжая служить полигоном для тренерского становления "слуги трех господ".

Победа "Черноморца" стремительно выбросила его из формальной зоны риска, так же как успех "Миная" перевел его из вылетающих в ожидающие плей-офф. Но этот разговор пока ни о чем – обе команды опережают предпоследнюю лишь на одно очко.

В то же время "Верес" уже на границе с финишными неприятностями, "Рух" - в упомянутой зоне риска, а "Металлист" прогнозировано составляет компанию "Львову", продолжающему отчаянно взбивать масло из сметаны в аутсайдерском горшке.

А приглядевшись повнимательнее, мы увидим, что на самом деле в борьбу за право остаться в УПЛ на будущий сезон вовлечены 11 команд из 16. Хорошо это или плохо – судите сами. И вообще, в принципе, бороться есть за что всем без исключения. Хоть это утешает. Но не это ли и гробит игру, при отсутствии мастерства?

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шахтер 17 13 3 1 45-12 +33 42 2 СК Днепр-1 17 12 3 2 34-13 +21 39 3 Заря 18 11 4 3 39-25 +14 37 4 Динамо 18 10 3 5 25-16 +9 33 5 ФК Александрия 17 7 7 3 29-25 +4 28 6 Колос 18 6 5 7 15-20 -5 23 7 Кривбасс 18 6 4 8 14-21 -7 22 8 Металлист 1925 18 4 9 5 17-28 -11 21 9 Ворскла 18 5 5 8 22-25 -3 20 10 Ингулец 17 5 4 8 17-21 -4 19 11 Черноморец 18 4 6 8 16-23 -7 18 12 Верес 18 5 3 10 20-26 -6 18 13 ФК Минай 18 4 6 8 13-21 -8 18 14 Рух 17 4 5 8 19-26 -7 17 15 Металлист 18 4 5 9 17-27 -10 17 16 ФК Львов 17 3 4 10 13-26 -13 13

Анонсы. Знаете, а ведь пришлось поковыряться, чтобы найти матчи, которые можно выделить в афише следующего тура.

Вы будете смеяться, но центральным я назову поединок "Миная" с "Ингульцом". Смех смехом, но именно здесь встретятся ближайшие соседи по таблице, ведущие борьбу за пресловутую крышку люка, которая теперь расположена выше – на рампе плей-офф с представителями первой лиги. Это если с турнирной точки зрения.

А в смысле футбольного действа, уже несмело посматриваю в сторону "Ворсклы" с "Александрией". Они и раньше не раз баловали нас открытой игрой друг с другом, а при нынешних тренерах, как говорится, и сам Бог велел. Очень не хотелось бы ошибиться…

Общеизвестно, что три случая знаменуют собой закономерную систему. И если после волнующего старта второго круга мы с вами получим третий подряд унылый тур, это будет, мягко выражаясь, весьма печально. Кое-какие надежды мы можем возлагать на то, что он состоится после паузы на сборную. Все же были прецеденты оживляжа в подобных ситуациях.

О самой же сборной пока ни слова. Хочется замереть и зажмуриться, забившись в дальний тихий уголок. И уже оттуда одним глазом подглядывать за происходящим на поле в Англии. Будет больно – сомнений нет. Вопрос лишь в том, насколько.