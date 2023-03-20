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Шахтер обошел Динамо по числу голов в УПЛ
Перед началом 18-го тура у команды было равенство
Фото: Александр Приходько
Донецкий "
Перед 18-м туром обе команды имели в своем активе по 1977 голов в чемпионатах Украины. Динамовцы, уступив 0:1 "Заре", свой показатель не улучшили. "Горняки" же, обыграв "Рух" со счетом 2:0, обошли киевлян и стали новыми рекордсменами УПЛ.
1118 мячей "Шахтер" забил дома, 857 – в гостях), и 4 – на нейтральных полях.
Список лучших бомбардиров горняков возглавляют Андрей Воробей – 80 мячей, Луис Адриану – 77 и Алекс Тейшейра – 67.
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