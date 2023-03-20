Степаненко провел 250-й матч в УПЛ за Шахтер

Матч с "Рухом" (2:0) стал 250-м для Тараса Степаненко в чемпионатах Украины в рядах " Шахтера ". Он стал 4-м игроком дончан после Дарио Срны, Андрея Пятова и Дмитрия Шуткова, достигшим этого рубежа.

Степаненко, 13-й сезон выступающий за оранжево-черных, "прошагал" в "Клуб 250" горняков за 12 лет 244 дня. В матчах с участием Тараса "Шахтер" одержал 188 побед, 36 встреч завершил вничью и только 26 проиграл (мячи 600-190).