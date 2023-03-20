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Степаненко провел 250-й матч в УПЛ за Шахтер
Для этого Тарасу понадобилось 12 лет и 244 дня
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Матч с "Рухом" (2:0) стал 250-м для Тараса Степаненко в чемпионатах Украины в рядах "
Степаненко, 13-й сезон выступающий за оранжево-черных, "прошагал" в "Клуб 250" горняков за 12 лет 244 дня. В матчах с участием Тараса "Шахтер" одержал 188 побед, 36 встреч завершил вничью и только 26 проиграл (мячи 600-190).
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Источник:sport.ua
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