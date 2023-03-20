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Шаран: Могли добыть первую победу в этом году немного раньше
Минай все-таки обыграл Колос
fcminaj.com
Главный тренер "Миная" Владимир Шаран прокомментировал победу своей команды в
– Это первая победа в текущем году. Очень приятно. Хотя могли и выиграть немного раньше – в матчах против других команд. Кроме "Шахтера". Тщательно готовились к этому поединку, зная, что соперник сменил тактическую схему. Готовились к боевой игре. Знаем, что бойцовские качества у "Колоса" на высоком уровне.
Игра получилась действительно боевая как мы ожидали. По голевым моментам, думаю, равновесие. У нас были возможности, у "Колоса" две штанги. Александр Бандура выручил нас в одном эпизоде. Могли забивать и наши соперники, и мы больше одного мяча. Рады, что идем на перерыв после победы и тяжелого пути в Ковалевку. Очень не просто преодолеть такое расстояние, еще тренировались вчера. Поэтому видно было, что ребята устали на исходе поединка. Очень благодарен команде за игру и победу.
– Вы сделали достаточно поздние замены…
– Кадровые потери были ощутимы. Олег Вишневский получил травму в игре против Александрии, поэтому не смог приехать. В этом же матче повреждение получил Александр Мельник. А Иван Трубочкин еще не восстановился до конца. Также пропускал встречу Олег Горин. Фактически все защитное звено осталось вне игры. В конце матча получил травму еще и Богдан Чуев, потому пришлось его заменить на Мельника.
В запасе остались атакующие игроки, поэтому решили ничего не менять. Шишка и Чуев сами попросили замены, потому внесли коррективы.
– Как планируете заполнять паузу в чемпионате?
– У нас три дня отдыха. Ребята едут домой. 23 числа собираемся в Минае. Планируем провести контрольную игру с "Севлюшем". Очень неплохая команда. И будем дальше готовиться к играм УПЛ. У нас также важная встреча с "Ингульцем" дома 1 апреля.
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