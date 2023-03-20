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Источник: Селезнев все-таки завершил карьеру
Рекорд Шацких так и не побит
фото - ФК Минай
Известный украинский форвард Евгений Селезнев принял окончательное решение о завершении профессиональной карьеры. Об этом сообщает "ТаТоТаке".
Источник отмечает, что 37-летний игрок планирует в начале июня (5-6 числа) в Ужгороде провести прощальный матч с участием звезд украинского футбола и его друзей.
Также есть информация, что сначала Селезнев хотел попрощаться 22 октября, сыграв несколько минут в домашней игре "
Напомним, что Селезнев является третьим лучшим бомбардиром в истории чемпионата Украины – 117. Он так и не смог побить рекорд Максима Шацких со 124 мячами.
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