Источник: Селезнев все-таки завершил карьеру

Известный украинский форвард Евгений Селезнев принял окончательное решение о завершении профессиональной карьеры. Об этом сообщает "ТаТоТаке".

Источник отмечает, что 37-летний игрок планирует в начале июня (5-6 числа) в Ужгороде провести прощальный матч с участием звезд украинского футбола и его друзей.

Также есть информация, что сначала Селезнев хотел попрощаться 22 октября, сыграв несколько минут в домашней игре " Миная " против родного "Шахтера". Но матч по просьбе дончан перенесли на 2023 год, когда у Евгения закончился контракт.

Напомним, что Селезнев является третьим лучшим бомбардиром в истории чемпионата Украины – 117. Он так и не смог побить рекорд Максима Шацких со 124 мячами.