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Источник: Селезнев все-таки завершил карьеру

Премьер-лига
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Рекорд Шацких так и не побит

Источник: Селезнев все-таки завершил карьеру

фото - ФК Минай

Новина українською

Известный украинский форвард Евгений Селезнев принял окончательное решение о завершении профессиональной карьеры. Об этом сообщает "ТаТоТаке".

Источник отмечает, что 37-летний игрок планирует в начале июня (5-6 числа) в Ужгороде провести прощальный матч с участием звезд украинского футбола и его друзей.

Также есть информация, что сначала Селезнев хотел попрощаться 22 октября, сыграв несколько минут в домашней игре "Миная" против родного "Шахтера". Но матч по просьбе дончан перенесли на 2023 год, когда у Евгения закончился контракт.

Напомним, что Селезнев является третьим лучшим бомбардиром в истории чемпионата Украины – 117. Он так и не смог побить рекорд Максима Шацких со 124 мячами.

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В статье: Евгений Селезнев ФК Минай
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Источник:
ТаТоТаке

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