Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Львов все-таки уволил Дулуба. В списках претендентах на должность - два украинца и бразилец
Все три тренера раньше уже работали с командой
Фото: ФК Львов
Главного тренера "
Эту информацию подтверждают как "ТаТоТаке", так и журналист Игорь Цыганык.
Правда, данные о возможном сменщике Дулуба у руля команды у источников разнятся.
По версии Цыганыка, "Львов" примет либо украинец Владимир Мазяр, либо бразилец Жилмар. Оба тренера ранее уже работали с львовской командой.
А вот "ТаТоТаке" пишет о том, что команду примет Анатолий Бессмертный.
По информации источника, решение об отставке Дулуба принимал новый вице-президент "Львова" Алексей Боровиков. Игроки команды и персонал клуба восприняли новость с недовольством.
Интересно, что главным кандидатом на должность считался Владимир Мазяр, занимавшийся в межсезонье селекцией, но руководство "Львова" решило вернуть Бессмертного, который уже работал здесь весной 2021.
Напомним, что команда замыкает турнирную таблицу, имея 13 очков в 17 матчах.
Популярное сейчас
- Стало известно, кто будет готовить Рух к ближайшим матчам
- Аналитики ISW: Наступление РФ на Донбассе приближается к кульминации
- Италия против Англии, Франция против Нидерландов и матч Украины. Расписание футбола на 20 - 26 марта
- Динамо - Заря, Эль-Класико и Мудрик против Миколенко. Расписание футбола на 17 - 19 марта
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лучших бомбардиров Реала в этом сезоне. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная итальянская футболистка, охотно меняющая форму на бикини. ФОТО