Львов все-таки уволил Дулуба. В списках претендентах на должность - два украинца и бразилец

Главного тренера " Львова " Олега Дулуба все-таки уволили с занимаемой должности.

Эту информацию подтверждают как "ТаТоТаке", так и журналист Игорь Цыганык.

Правда, данные о возможном сменщике Дулуба у руля команды у источников разнятся.

По версии Цыганыка, "Львов" примет либо украинец Владимир Мазяр, либо бразилец Жилмар. Оба тренера ранее уже работали с львовской командой.

А вот "ТаТоТаке" пишет о том, что команду примет Анатолий Бессмертный.

По информации источника, решение об отставке Дулуба принимал новый вице-президент "Львова" Алексей Боровиков. Игроки команды и персонал клуба восприняли новость с недовольством.

Интересно, что главным кандидатом на должность считался Владимир Мазяр, занимавшийся в межсезонье селекцией, но руководство "Львова" решило вернуть Бессмертного, который уже работал здесь весной 2021.

Напомним, что команда замыкает турнирную таблицу, имея 13 очков в 17 матчах.