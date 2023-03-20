Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Цыганык: В Динамо не будут стимулировать отставку Луческу
У тренера еще три месяца по контракту
Фото: fcdynamo.com
Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал, что главный тренер "
"Знаю, что Луческу зимой уже общался с президентом "Динамо" на тему: "А что вы думаете делать дальше, какая перспектива? Вы о следующем тренере вообще думаете?". И какие-то разговоры были.
Сейчас у Луческу еще контракт на год и три месяца. Уйдет он или не уйдет – никто не знает. Но могу вам определенно сказать, что никто стимулировать его отставку не будет. Он сам должен принять решение", – сказал Цыганик.
Напомним, что "Динамо" на данный момент занимает 4-е место в турнирной таблице УПЛ, отставая от лидера, "Шахтера", на 9 очков. В последнем туре чемпионата
Популярное сейчас
- Красотка дня. Соблазнительная испанская певица, которая фанатеет от Барселоны. ФОТО
- Медведев угрожает ударом гиперзвуковой ракетой по суду в Гааге после выдачи ордера на арест Путина
- Италия против Англии, Франция против Нидерландов и матч Украины. Расписание футбола на 20 - 26 марта
- Рух уволил Кучука с должности главного тренера
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лучших бомбардиров Реала в этом сезоне. ФОТО
- "Несите достойно проигрыш". Жена Пятова ответила на обвинения Кривбасса в сторону Шахтера