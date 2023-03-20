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Цыганык: В Динамо не будут стимулировать отставку Луческу

Премьер-лига
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У тренера еще три месяца по контракту

Цыганык: В Динамо не будут стимулировать отставку Луческу

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал, что главный тренер "Динамо" Мирча Луческу и президент клуба Игорь Суркис зимой имели разговор о будущем кокманды.

"Знаю, что Луческу зимой уже общался с президентом "Динамо" на тему: "А что вы думаете делать дальше, какая перспектива? Вы о следующем тренере вообще думаете?". И какие-то разговоры были.

Сейчас у Луческу еще контракт на год и три месяца. Уйдет он или не уйдет – никто не знает. Но могу вам определенно сказать, что никто стимулировать его отставку не будет. Он сам должен принять решение", – сказал Цыганик.

Напомним, что "Динамо" на данный момент занимает 4-е место в турнирной таблице УПЛ, отставая от лидера, "Шахтера", на 9 очков. В последнем туре чемпионата киевляне проиграли "Заре" 0:1.

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В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Динамо (Киев) Игорь Цыганык
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Источник:
Football Hub

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