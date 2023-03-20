Цыганык: В Динамо не будут стимулировать отставку Луческу

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал, что главный тренер " Динамо " Мирча Луческу и президент клуба Игорь Суркис зимой имели разговор о будущем кокманды.

"Знаю, что Луческу зимой уже общался с президентом "Динамо" на тему: "А что вы думаете делать дальше, какая перспектива? Вы о следующем тренере вообще думаете?". И какие-то разговоры были.

Сейчас у Луческу еще контракт на год и три месяца. Уйдет он или не уйдет – никто не знает. Но могу вам определенно сказать, что никто стимулировать его отставку не будет. Он сам должен принять решение", – сказал Цыганик.