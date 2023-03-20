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Вишняк: Игрокам УПЛ не хватает мастерства забивать голы с игры, поэтому чемпионат такой закрытый

Премьер-лига
(1 голосов)

Проблемы с результативностью не только у Колоса

Вишняк: Игрокам УПЛ не хватает мастерства забивать голы с игры, поэтому чемпионат такой закрытый

ФК "Колос" / Автор невідомий

Новина українською

Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк после поражения от "Миная" (0:1) пояснил, почему у команды возникают проблемы с результативностью.

- Как думаете, почему "Колос" не может забить? Есть опытные ребята - Денис Безбородько, Владимир Лысенко, на них вроде бы не должен давить груз ответственности...

- Я не делю игроков на опытных и не опытных. Это не имеет какого-то влияния. Есть просто мастерство, хладнокровие. Кто у нас лучший бомбардир? Артем Довбик.

Он перерос уровень УПЛ, решает вопросы хладнокровно, на классе, он делает разницу. Дальше идет Сефери из "Ворсклы" - это игрок национальной сборной Албании, чей класс выше, чем у других нападающих.

Далее кто идет в бомбардирах? Вы понимаете к чему я веду. Не хватает мастерства забивать голы с игры. Поэтому чемпионат такой закрытый - не хватает мастерства, моменты не реализовываются.

Мы работаем над реализацией. Я считаю, что дело в мастерстве, а не в психологии или опыте.

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В статье: Колос (Ковалевка) ФК Минай Ярослав Вишняк
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Источник:
FC Kolos Kovalivka

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