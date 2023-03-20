Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вишняк: Игрокам УПЛ не хватает мастерства забивать голы с игры, поэтому чемпионат такой закрытый
Проблемы с результативностью не только у Колоса
ФК "Колос" / Автор невідомий
Главный тренер "
- Как думаете, почему "Колос" не может забить? Есть опытные ребята - Денис Безбородько, Владимир Лысенко, на них вроде бы не должен давить груз ответственности...
- Я не делю игроков на опытных и не опытных. Это не имеет какого-то влияния. Есть просто мастерство, хладнокровие. Кто у нас лучший бомбардир? Артем Довбик.
Он перерос уровень УПЛ, решает вопросы хладнокровно, на классе, он делает разницу. Дальше идет Сефери из "Ворсклы" - это игрок национальной сборной Албании, чей класс выше, чем у других нападающих.
Далее кто идет в бомбардирах? Вы понимаете к чему я веду. Не хватает мастерства забивать голы с игры. Поэтому чемпионат такой закрытый - не хватает мастерства, моменты не реализовываются.
Мы работаем над реализацией. Я считаю, что дело в мастерстве, а не в психологии или опыте.
Популярное сейчас
- Стало известно, кто будет готовить Рух к ближайшим матчам
- Сборная Украины отправилась в Англию
- Аналитики ISW: Наступление РФ на Донбассе приближается к кульминации
- Рух уволил Кучука с должности главного тренера
- "Несите достойно проигрыш". Жена Пятова ответила на обвинения Кривбасса в сторону Шахтера
- Красотка дня. Роскошная итальянская футболистка, охотно меняющая форму на бикини. ФОТО