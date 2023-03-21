Конспекты Шевченко, позиция Зинченко и место для Буяльского. Каким будет состав сборной Украины при Ротане

Уже совсем скоро (точная дата - 26 марта 2023-го года) национальная сборная Украины начнет свой путь в отборе на Евро-2024. Группа попалась достаточно сложная и противостоять Англии и Италии будет ой как непросто. Тем более, учитывая все события вокруг команды и главного тренера. Точно известно, что к игре против "трех львов" главную команду будет готовить украинский Юлий Цезарь, он же Руслан Ротань, параллельно руководящий молодежкой и "Александрией". И это не единственная странность.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Anyway, давайте оставим все это немного в стороне, а сами попытаемся сосредоточиться на более глобальных вещах. Матч против Англии откроет для "сине-желтых" новую главу, а если выразиться немного более пафосно, целую новую эпоху. Давайте вслух прикинем, с каким составом лучшего всего начать путь в отборе. Лично мы видим три основных варианта.

Вступление

Прежде чем перейти к конкретике, давайте оценим кадровый состав сборной, а также выделим тех персонажей, которые при любой сюжете должны стать главными героями. Итак, список вызванных игроков выглядит следующим образом:

Вратари : Андрей Лунин, Анатолий Трубин, Никита Шевченко

: Андрей Лунин, Анатолий Трубин, Никита Шевченко Защитники : Александр Караваев, Денис Попов, Николай Матвиенко, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Эдуард Соболь, Александр Сваток, Эдуард Сарапий, Денис Мирошниченко

: Александр Караваев, Денис Попов, Николай Матвиенко, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Эдуард Соболь, Александр Сваток, Эдуард Сарапий, Денис Мирошниченко Полузащитники : Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Артем Бондаренко, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Александр Пихаленок, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Виктор Цыганков, Михаил Мудрик, Евгений Коноплянка

: Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Артем Бондаренко, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Александр Пихаленок, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Виктор Цыганков, Михаил Мудрик, Евгений Коноплянка Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик

На лицо несколько проблем. До сих пор непонятно, кто будет вторым основным центральным защитником, помимо этого нет внятной кандидатуры на левом фланге, за исключением Мудрика. Да и в целом крылья атаки кажутся немного коротковатыми. Высоко не взлетишь. С другой стороны, лично мы уже сейчас видим шесть монолитных членов сборной, места в составе которых сомнению не поддаются.

Анатолий Трубин - при наличии Бущана персона главного вратаря вызывала бы вопросы, однако ныне поймавший кураж кипер "горняков" кажется безальтернативным.

- при наличии Бущана персона главного вратаря вызывала бы вопросы, однако ныне поймавший кураж кипер "горняков" кажется безальтернативным. Николай Матвиенко - еще один игрок лидера УПЛ, который точно будет играть в старте. Его качества на мяче и его опыт должен помочь в трудных ситуациях.

- еще один игрок лидера УПЛ, который точно будет играть в старте. Его качества на мяче и его опыт должен помочь в трудных ситуациях. Тарас Степаненко - даже в 33 года хавбек "Шахтера" остается главным опорником сборной, которому в принципе не видно адекватной замены.

- даже в 33 года хавбек "Шахтера" остается главным опорником сборной, которому в принципе не видно адекватной замены. Александр Зинченко - основной игрок лидера английского чемпионата, больше ничего и писать не нужно.

- основной игрок лидера английского чемпионата, больше ничего и писать не нужно. Виктор Цыганков - переезд в Европу пока идет вингеру на пользу. В своей нынешней форме (3+3 в семи играх), место Виктора в основе сборной не поддается сомнению.

- переезд в Европу пока идет вингеру на пользу. В своей нынешней форме (3+3 в семи играх), место Виктора в основе сборной не поддается сомнению. Артем Довбик - лучший голеадор УПЛ ныне не в лучшей форме (два гола в 2023-м году), однако учитывая показатели Яремчука, Артем должен быть основным.

Конечно, при идеальных раскладах, список выше точно бы дополнил Илья Забарный или Андрей Ярмоленко, однако оба, несмотря на то, что получили вызов в сборную, давно не играли за свои клубы из-за травм, а потому мы не будем их рассматривать.

Схема №1 - конспекты Шевченко (4-3-3)

Самый примитивный вариант состава, у которого больше всего шансов на жизнь. У Руслана Ротаня будет минимум времени на глобальные перестановки в сборной, да и сам он большой любитель играть именно по схеме 4-3-3. Еще со времен правления Шевченко данная формация хорошо прижилась в главной команде, и даже куда более зрелый и консервативный Петраков в итоге не выдержал и убрал любимую расстановку с тремя центрбеками. А потому именно 4-3-3 имеет все шанс остаться базовой в сборной.

Что по наполнению? Если Ротань решится работать по "конспектам Шевченко", то вряд ли он будет серьезно пересобирать центральную линию, а банально сделает ставку на Степаненко, Зинченко и Малиновского, у которых есть своя синергия еще со времен отбора на Евро-2020. Что касается защиты, то по краям имеют все шансы остаться Миколенко и Караваев, в то время как Попов будет играть в паре с Матвиенко в центре. С другой стороны, Руслан Петрович хорошо знаком с сильными и слабыми сторонами Сватка, на которого и может быть сделана ставка в решающий момент.

В атаке все так же предсказуемо. Мудрик пока не может найти себя в "Челси", но его скорость - шикарное оружие против Англии, параллельно с которой можно использовать и фирменные навесы вингера в штрафную. Довбик все-таки головой играть умеет. В схеме 4-3-3 место правого вингера, как мы уже писали выше, займет Цыганков.

Схема №2 - альтернативная позиция Зинченко и место для Буяльского (4-2-3-1)

Менее вероятная, однако не менее интересная из возможных расстановка сборной. У Виталия Буяльского тяжело складываются отношения с главной командой. Неважно, играл он плохо или хорошо за "Динамо" (чаще, согласитесь, был второй вариант), в его талант не особо верил Андрей Шевченко, да и Петраков не торопился делать ставку на одного из лидеров киевлян. Однако помочь ему зажечь в футболке "сине-желтых" может переход на схему 4-2-3-1. Виталий станет идеальной "десяткой" для команды, что он много раз доказывал в играх за "Динамо". В нынешнем сезоне на его счету 18 результативных действий (12+6). Согласитесь, грешно будет продержать его в запасе.

Схема 4-2-3-1 выглядит менее контролирующей, однако гораздо более сбалансированной для игры с англичанами. В пару к Степаненко в опорную зону вполне можно выпустить Пихаленка, который не только крут с мячом, но и может дать объем без него, ибо прекрасно знает, как играть по данной схеме. Это же позволит переместить Зинченко на место левого фулбека, где ему в последнее время играть куда привычнее.

Как мы говорили выше, в паре с Матвиенко способен выйти не только Попов, но и более опытный Сваток. Справа в защите так же может появиться Тымчик, который лучше Караваева играет сзади, а также способен дать скорость на фланге во время контратак.

Схема №3 - три центральных защитника против топ-соперника (3-4-2-1)

Мы много говорим о сборной, о её сильных и слабых сторонах, однако не стоит забывать и о сопернике. 26-го марта "сине-желтым" предстоит выйти против англичан, которые вряд ли захотят проигрывать на своем поле, имея настолько топовый состав. Иногда, нужно забыть о гордости, о своем стиле игры, и вместо этого сыграть более надежно и прагматично. Например, с тремя центральными защитниками. В свое время данное решение очень помогло Украине против французов, когда команда Шевченко смогла засушить игру и сыграть 1:1 против чемпионов мира.

Переход на три центрбека не оставит вариантов Ротаню, кроме как выпустить в старте и Матвиенко, и Попова, и Сватка. Также не получится сыграть с Зинченко в роли латераля, ибо вряд ли Александр сможет в одиночку тянут весь фланг. Зато точно сможет Миколенко, который играл в подобной формации в "Эвертоне". Зинченко же в 3-4-2-1 спокойно сможет сыграть в паре со Степаненко, который будет больше отвечать за разрушение. Хотя и Александру без мяча потрудиться придется.

Да, вы правильно заметили, что в данной формации мы не нашли места для 70-миллионого Мудрика, который смотрится не столь предпочтительно как Малиновский. Руслан ныне не в лучшей форме, однако он прекрасно знает схему 3-4-2-1, ведь играл по ней и у Гасперини в "Аталанте", и у Тудора в "Марселе". А значит и против Англии без проблем закроет позицию одного из инсайдов. Места Цыганкова и Довбика, как мы и писали, не поддаются сомнению.

До матча против сборной Англии осталось очень мало времени, а потому хочется, чтобы Руслан Ротань максимально взвешенно подошел к выбору стартового состава. В его распоряжении будет хватать талантливых игроков, часть из которых играет в сильнейших лигах мира, однако на некоторых позициях придется принять непростой выбор. Схожая ситуация и с игровой схемой, ибо у Украины хватает ресурсов, дабы попытаться удивить топового оппонента. Главное, не перемудрить.