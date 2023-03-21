"Это реальность". Экс-игрок Динамо рассказал, когда планирует завершить карьеру

Экс-защитник "Динамо" Карлос Самбрано, который в январе этого года перешел в "Альянс Лима", раздумывает над завершением карьеры.

"Я в одном шаге от выхода на пенсию, и это реальность. Мне уже 33 года, а игроки играют до 36 или 37 лет. В 33 года возвращение в "Альянсу" было чем-то очень приятным, потому что я думаю, что могу дать им многое.

Я планирую играть до 36-37 лет. Это самое логичное решение. Потом, честное слово, если будут молодые люди с большим талантом или удачным моментом, я отойду в сторону. Я буду в том месте, где должен быть, просто буду поддерживать команду, где бы они ни находились.

Вопрос возраста для завершения карьеры зависит от каждого игрока и от того, как каждый себя чувствует. Есть некоторые, кто уходит на пенсию в 32 или 33 года. Думаю, у меня есть еще пару лет. Я вернулся в Перу вовремя", - сказал Самбрано.