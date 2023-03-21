Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Это реальность". Экс-игрок Динамо рассказал, когда планирует завершить карьеру
Карлос Самбрано в одном шаге от выхода на пенсию
Фото: TyC Sports
Экс-защитник "Динамо" Карлос Самбрано, который в январе этого года перешел в "Альянс Лима", раздумывает над завершением карьеры.
"Я в одном шаге от выхода на пенсию, и это реальность. Мне уже 33 года, а игроки играют до 36 или 37 лет. В 33 года возвращение в "Альянсу" было чем-то очень приятным, потому что я думаю, что могу дать им многое.
Я планирую играть до 36-37 лет. Это самое логичное решение. Потом, честное слово, если будут молодые люди с большим талантом или удачным моментом, я отойду в сторону. Я буду в том месте, где должен быть, просто буду поддерживать команду, где бы они ни находились.
Вопрос возраста для завершения карьеры зависит от каждого игрока и от того, как каждый себя чувствует. Есть некоторые, кто уходит на пенсию в 32 или 33 года. Думаю, у меня есть еще пару лет. Я вернулся в Перу вовремя", - сказал Самбрано.
Напомним, Самбрано принадлежал "Динамо" с 2018 по 2020 годы, но так ни разу не сыграл за первую команду киевлян.
Популярное сейчас
- Невероятная техника. Зинченко принял участие в футбольном челлендже
- Более 50 единиц техники и около тысячи оккупантов. Генштаб о потерях россиян за 20 марта
- Стало известно, когда игроки Динамо вернутся к работе
- Рух уволил Кучука с должности главного тренера
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лучших бомбардиров Реала в этом сезоне. ФОТО
- "Несите достойно проигрыш". Жена Пятова ответила на обвинения Кривбасса в сторону Шахтера