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"Это реальность". Экс-игрок Динамо рассказал, когда планирует завершить карьеру

Премьер-лига
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Карлос Самбрано в одном шаге от выхода на пенсию

"Это реальность". Экс-игрок Динамо рассказал, когда планирует завершить карьеру

Фото: TyC Sports

Новина українською

Экс-защитник "Динамо" Карлос Самбрано, который в январе этого года перешел в "Альянс Лима", раздумывает над завершением карьеры.

"Я в одном шаге от выхода на пенсию, и это реальность. Мне уже 33 года, а игроки играют до 36 или 37 лет. В 33 года возвращение в "Альянсу" было чем-то очень приятным, потому что я думаю, что могу дать им многое.

Я планирую играть до 36-37 лет. Это самое логичное решение. Потом, честное слово, если будут молодые люди с большим талантом или удачным моментом, я отойду в сторону. Я буду в том месте, где должен быть, просто буду поддерживать команду, где бы они ни находились.

Вопрос возраста для завершения карьеры зависит от каждого игрока и от того, как каждый себя чувствует. Есть некоторые, кто уходит на пенсию в 32 или 33 года. Думаю, у меня есть еще пару лет. Я вернулся в Перу вовремя", - сказал Самбрано.

Напомним, Самбрано принадлежал "Динамо" с 2018 по 2020 годы, но так ни разу не сыграл за первую команду киевлян.

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В статье: Карлос Самбрано Альянса Лима (Перу)
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Источник:
La Republica

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