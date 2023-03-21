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Львов официально подтвердил отставку главного тренера

Премьер-лига
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Олег Дулуб покинул львовский клуб

Львов официально подтвердил отставку главного тренера

Фото: ФК Львов

Новина українською

"Львов" на своем официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Олегом Дулубом.

Также был уволен его помощник Александр Грановский.

57-летний белорусский специалист работал с командой с сентября 2021 года. За этот период Олег Дулуб провел 31 матч: 9 выигрышей, 7 ничьих и 15 поражений. В текущем сезоне под его руководством "Львов" провел 17 матчей, в которых одержал 3 победы, 4 ничьих и 10 поражений.

Ранее среди его возможных сменщиков звучали имена Анатолия Бессмертного и Владимира Мазяра.

Напомним, что "Львов" замыкает турнирную таблицу, имея 13 очков в 17 матчах.

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В статье: ФК Львов Олег Дулуб
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Источник:
lvivfc.com

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