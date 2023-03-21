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Матвиенко подписал новый долгосрочный контракт с Шахтером

Премьер-лига
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Еще на пять лет

Матвиенко подписал новый долгосрочный контракт с Шахтером

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко подписал новый контракт с клубом.

Новое соглашение сторон рассчитано до 31 декабря 2027 года, то есть, на 5 лет.

Напомним, что Матвиенко является воспитанником "Шахтера". Дебютировал за первую команду защитник в августе 2015 года.

На данный момент сыграл за "горняков" 157 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 12 ассистов.

В последние пару лет СМИ активно пишут о том, что защитником интересуются некоторые европейские клубы, однако защитник, как видим, остается в донецком клубе.

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В статье: Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко
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Источник:
ФК Шахтар

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