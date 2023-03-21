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Матвиенко подписал новый долгосрочный контракт с Шахтером
Еще на пять лет
Фото: ФК Шахтер Донецк
Защитник "
Новое соглашение сторон рассчитано до 31 декабря 2027 года, то есть, на 5 лет.
Напомним, что Матвиенко является воспитанником "Шахтера". Дебютировал за первую команду защитник в августе 2015 года.
На данный момент сыграл за "горняков" 157 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 12 ассистов.
В последние пару лет СМИ активно пишут о том, что защитником интересуются некоторые европейские клубы, однако защитник, как видим, остается в донецком клубе.
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