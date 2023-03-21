Матвиенко: Быть частью Шахтера – это гордость и привилегия

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко прокомментировал подписание нового пятилетнего контракта с клубом .

– Николай, ты подписал новый контракт с "Шахтером". Что это значит для тебя?

– Я в "Шахтере" уже больше 13 лет, и для меня это не просто клуб, а большая семья, в которой я вырос, стал профессиональным футболистом, игроком национальной сборной Украины. Для меня эта команда и этот клуб очень важны, поэтому я хочу принести еще больше пользы "Шахтеру".

– Сегодня ты являешься одним из самых опытных игроков в молодой команде "Шахтера". Ощущаешь ли дополнительную ответственность и желание помочь клубу в этот период?

– Ответственность в таком клубе лежит на всех, и она всегда очень высока. Быть частью Шахтера – это гордость и привилегия, но и серьезный уровень обязательств перед болельщиками. Буду продолжать делать все, чтобы оправдать доверие руководства клуба и наших фанатов.

– Ты пришел в академию "горняков" в 2009 году. Как с тех пор изменилась команда и что, по твоему мнению, является залогом успеха "Шахтера"?

– Изменилось очень много всего – команда, клуб, наша жизнь в целом. Но то, что было всегда – это менталитет победителей. "Шахтер" стремится выигрывать в каждом матче и в каждом турнире – это и есть залог успехов и достижений клуба.

– Какие у тебя личные амбиции на эти ближайшие 5 лет и чего хотел бы добиться вместе с "Шахтером"?

– Амбиции неизменны – становиться каждый день лучше и помогать команде побеждать!