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Матвиенко: Быть частью Шахтера – это гордость и привилегия
Защитник подписал новое соглашение с донецким клубом
shakhtar.com
Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко прокомментировал
– Николай, ты подписал новый контракт с "Шахтером". Что это значит для тебя?
– Я в "Шахтере" уже больше 13 лет, и для меня это не просто клуб, а большая семья, в которой я вырос, стал профессиональным футболистом, игроком национальной сборной Украины. Для меня эта команда и этот клуб очень важны, поэтому я хочу принести еще больше пользы "Шахтеру".
– Сегодня ты являешься одним из самых опытных игроков в молодой команде "Шахтера". Ощущаешь ли дополнительную ответственность и желание помочь клубу в этот период?
– Ответственность в таком клубе лежит на всех, и она всегда очень высока. Быть частью Шахтера – это гордость и привилегия, но и серьезный уровень обязательств перед болельщиками. Буду продолжать делать все, чтобы оправдать доверие руководства клуба и наших фанатов.
– Ты пришел в академию "горняков" в 2009 году. Как с тех пор изменилась команда и что, по твоему мнению, является залогом успеха "Шахтера"?
– Изменилось очень много всего – команда, клуб, наша жизнь в целом. Но то, что было всегда – это менталитет победителей. "Шахтер" стремится выигрывать в каждом матче и в каждом турнире – это и есть залог успехов и достижений клуба.
– Какие у тебя личные амбиции на эти ближайшие 5 лет и чего хотел бы добиться вместе с "Шахтером"?
– Амбиции неизменны – становиться каждый день лучше и помогать команде побеждать!
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