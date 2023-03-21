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Матвиенко: Быть частью Шахтера – это гордость и привилегия

Премьер-лига
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(1 голосов)

Защитник подписал новое соглашение с донецким клубом

Матвиенко: Быть частью Шахтера – это гордость и привилегия

shakhtar.com

Новина українською

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко прокомментировал подписание нового пятилетнего контракта с клубом.

– Николай, ты подписал новый контракт с "Шахтером". Что это значит для тебя?

– Я в "Шахтере" уже больше 13 лет, и для меня это не просто клуб, а большая семья, в которой я вырос, стал профессиональным футболистом, игроком национальной сборной Украины. Для меня эта команда и этот клуб очень важны, поэтому я хочу принести еще больше пользы "Шахтеру".

– Сегодня ты являешься одним из самых опытных игроков в молодой команде "Шахтера". Ощущаешь ли дополнительную ответственность и желание помочь клубу в этот период?

– Ответственность в таком клубе лежит на всех, и она всегда очень высока. Быть частью Шахтера – это гордость и привилегия, но и серьезный уровень обязательств перед болельщиками. Буду продолжать делать все, чтобы оправдать доверие руководства клуба и наших фанатов.

– Ты пришел в академию "горняков" в 2009 году. Как с тех пор изменилась команда и что, по твоему мнению, является залогом успеха "Шахтера"?

– Изменилось очень много всего – команда, клуб, наша жизнь в целом. Но то, что было всегда – это менталитет победителей. "Шахтер" стремится выигрывать в каждом матче и в каждом турнире – это и есть залог успехов и достижений клуба.

– Какие у тебя личные амбиции на эти ближайшие 5 лет и чего хотел бы добиться вместе с "Шахтером"?

– Амбиции неизменны – становиться каждый день лучше и помогать команде побеждать!

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В статье: Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко
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Источник:
ФК Шахтар

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Комментарии (2)
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download1 (huyersk)
21.03.2023 в 20:32
Может англвійська не дається, хто зна
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alex 66 (Кременчук)
21.03.2023 в 19:45
Короче Микола зрозумів що не потягне в Европі (чи Европа не тягне Миколу) і залишився.
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