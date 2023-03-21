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Мирча Луческу провел переговоры с Ниццей - румынские СМИ
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Фото: ФК Динамо
Наставник "Динамо" Мирча Луческу в последние 2-3 недели имел несколько встреч с представителями "Ниццы", пишет румынское издание Prosport.ro.
Французы якобы предлагали 77-летнему тренеру немедленно возглавить команду, но он попросил подождать окончания сезона из-за "деликатной ситуации в Украине" - мол, не хочет бросать начатое на полпути.
В настоящее время дела у Луческу в "Динамо" идут критично плохо - клуб не только вылетел из еврокубков, но и занимает лишь 4-е место в УПЛ.
"Ницца", в свою очередь, в январе уволила Люсьена Фавра, после чего команду возглавил молодой Дидье Дигар, и с ним "Орлята" выдали серию из 13 кряду матчей без поражений (8 побед, 5 ничьих), выйдя также в четвертьфинал Лиги конференций. При этом у Дигара даже нет лицензии Pro для работы в еврокубках - он планирует получить ее летом.
Ранее Игорь Цыганик информировал, что "Динамо" не собирается форсировать уход Луческу несмотря на слабые результаты.
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