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Мирча Луческу провел переговоры с Ниццей - румынские СМИ

Премьер-лига
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Мирча Луческу провел переговоры с Ниццей - румынские СМИ

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Наставник "Динамо" Мирча Луческу в последние 2-3 недели имел несколько встреч с представителями "Ниццы", пишет румынское издание Prosport.ro.

Французы якобы предлагали 77-летнему тренеру немедленно возглавить команду, но он попросил подождать окончания сезона из-за "деликатной ситуации в Украине" - мол, не хочет бросать начатое на полпути.

В настоящее время дела у Луческу в "Динамо" идут критично плохо - клуб не только вылетел из еврокубков, но и занимает лишь 4-е место в УПЛ.

"Ницца", в свою очередь, в январе уволила Люсьена Фавра, после чего команду возглавил молодой Дидье Дигар, и с ним "Орлята" выдали серию из 13 кряду матчей без поражений (8 побед, 5 ничьих), выйдя также в четвертьфинал Лиги конференций. При этом у Дигара даже нет лицензии Pro для работы в еврокубках - он планирует получить ее летом.

Ранее Игорь Цыганик информировал, что "Динамо" не собирается форсировать уход Луческу несмотря на слабые результаты.

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В статье: Мирча Луческу Ницца Динамо (Киев)
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Источник:
Prosport.ro

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Комментарии (2)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
21.03.2023 в 21:47
Ниций брехливий циган
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2.dc (Николаев)
21.03.2023 в 21:32
Не, панэ Луч, ты не на пол-пути с командой в Украине, ты гораздо дальше продвинулся…
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