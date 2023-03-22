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Караманиц: Если кто-то думает, что максимум Кривбасса – это еврокубки, то это не так

Премьер-лига
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У клуба есть цели и задачи

Караманиц: Если кто-то думает, что максимум Кривбасса – это еврокубки, то это не так

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

Президент "Кривбасса" Константин Караманиц рассказал об амбициях криворожского клуба.

"Когда "Кривбасс" станет чемпионом? Когда выигрываем большее количество матчей, чем другие клубы. Дедлайна для этого нет. В ближайшем будущем, думаю, мы будем бороться за чемпионство, однозначно.

Если кто-то думает, что максимум "Кривбасса" – это еврокубки, то это не так. Я все это время все строил, Академию, в том числе, чтобы не ставить максимальные цели? Это неправильно. И меня не поймут все работающие рядом со мной", – сказал Караманиц в интервью YouTube-проекту "FOOTBALL MANAGER".

Сейчас "Кривбасс" идет на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Украины.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Константин Караманиц
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Источник:
fckryvbas.com

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