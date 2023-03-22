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Караманиц: Если кто-то думает, что максимум Кривбасса – это еврокубки, то это не так
У клуба есть цели и задачи
Фото: із відкритих джерел
Президент "Кривбасса" Константин Караманиц рассказал об амбициях криворожского клуба.
"Когда "Кривбасс" станет чемпионом? Когда выигрываем большее количество матчей, чем другие клубы. Дедлайна для этого нет. В ближайшем будущем, думаю, мы будем бороться за чемпионство, однозначно.
Если кто-то думает, что максимум "Кривбасса" – это еврокубки, то это не так. Я все это время все строил, Академию, в том числе, чтобы не ставить максимальные цели? Это неправильно. И меня не поймут все работающие рядом со мной", – сказал Караманиц в интервью YouTube-проекту "FOOTBALL MANAGER".
Сейчас "Кривбасс" идет на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Украины.
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