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Хацкевич: Динамо остается надеяться только на характер и командный дух

Премьер-лига
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Специалист — о проблемах киевского клуба

Хацкевич: Динамо остается надеяться только на характер и командный дух

Новина українською

Бывший тренер "Динамо"Александр Хацкевич высказался относительно текущих проблем в игре своей экс-команды.

– Александр Николаевич, кто, по вашему мнению, фаворит в борьбе за чемпионство УПЛ?

Сейчас "Шахтер" выглядит лучше, чем другие команды, хотя большого отрыва по очкам ни у кого нет. Тем более сейчас, после вылета из еврокубков, "Шахтер" имел недельный цикл, переживет международную паузу, появится возможность восстанавливаться. "Шахтер" уже трудно будет остановить.

По игре донецкая команда выглядит интереснее "Днепра-1" и "Динамо". Неплохой футбол показывает "Заря", но стабильности не хватает. "Александрия" из 12 очков набрала лишь четыре, и, наверное, уже будет решать другие задачи.

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– На какое место может рассчитывать "Динамо"?

Я не вижу за счет чего "Динамо" может прибавить. После ухода Цыганкова "Динамо" потеряло 40 процентов потенциала в атаке. В нулевой игре с "Днепром-1" результат определил опыт, мастерство и исполнение Буяльского. Сейчас Виталий пропускал матч с "Зарей" из-за дисквалификации, а "Динамо" и так моменты даются очень тяжело. У них нет нападающего, травмирован Шапаренко. Поэтому поражение стало следствием именно этих проблем. "Динамо" остается надеяться только на характер и командный дух.

– Но все же, "Динамо" будет бороться за серебро-бронзу или сможет замахнуться на чемпионство?

У "Днепра-1" больший потенциал в атаке благодаря Пихаленку и Довбику, но, как показала игра с "Динамо", они сейчас не в оптимальных кондициях. Плюс у "Днепра-1" пришло много легионеров, которым нужно время на адаптацию. Да, днепряне взяли опытных ребят из "Металлиста", но нельзя сказать, что они станут лидерами - это скорее для длины скамейки.

"Днепр-1" опережает "Динамо" на шесть, а потенциально - на 9 очков, но им еще нужно выиграть перенесенный матч. А, судя по последним играм команды в еврокубках и чемпионате, они тоже не отличаются результативностью. Поэтому все не так печально для "Динамо", но киевлянам надо прыгнуть выше головы.

Пока что много разговоров о молодежи "Динамо", но на данный момент эта молодежь не способна решать задачи в борьбе за чемпионство, — считает Хацкевич.

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В статье: Заря (Луганск) Александр Хацкевич Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
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