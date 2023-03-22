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"Непростые времена". Попов признался, что Динамо не хватает Забарного и Миколенко
Денис считает, что оба игрока могли помочь команде
Фото: FC Dynamo Kyiv
Защитник киевского "Динамо" Денис Попов рассказал, что команде не хватает бывших одноклубников, которые сейчас выступают в АПЛ.
– С Забарным и Миколенком ты на связи?
– С Ильей – нет, а с Миколенком – да.
– Что Миколенко говорит об Англии?
– Да все хорошо. Были немного проблемы, болел. Но сейчас, слава Богу, все хорошо, ждет нас.
– Будет приятно встретиться.
– Да, год уже не виделись.
– Откровенно скажем, ребят этих не хватает "Динамо".
– Сейчас – да. Непростые времена, – сказал Попов в комментарии ВЗБІРНА.
Напомним, Виталий Миколенко перешел из "Динамо" в "Эвертон" в январе прошлого года, а Илья Забарный - в "Борнмут" в зимнее трансферное окно. Киевский клуб занимает 4-е место в таблице УПЛ, набрав 33 очка в 18 матчах.
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