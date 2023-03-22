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Уже определились. Источник назвал нового главного тренера Руха
О назначении должны объявить сегодня
Фото: ФК Рух
Наставник Виталий Пономарев станет новым главным тренером "Руха". О назначении клуб должен сообщить сегодня, 22 марта. Такой информацией делится ТаТоТаке.
По данным источника, это будет полноценное назначение, а специалист отработает до конца сезона. Его будущее в клубе будет зависеть от результата борьбы за выживание.
В юношеской команде его заменит Михаил Дячук-Ставицкий. Отметим, что Пономарев возглавлял "Рух" U-19 с августа 2020 года. В этом сезоне львовяне под его руководством дошли до 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, уступив на этой стадии "Милану" (0:1).
"Рух" занимает 14-е место в УПЛ, имея в своем активе 17 очков. В следующем матче желто-черные сыграют с "Зарей" 2 апреля.
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