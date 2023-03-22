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Бессмертный: Надо было посоветоваться с женой и президентом Виктории

Премьер-лига
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Главный тренер "Львова" высказался о своем назначении

Бессмертный: Надо было посоветоваться с женой и президентом Виктории

Фото: ФК Львів

Новина українською

Главный тренер "Львова" Анатолий Бессмертный прокомментировал свое назначение.

– Над предложением думал недолго. Надо было посоветоваться с женой и президентом "Виктории". Мы поговорили, и я с радостью принял. Меня поняла и женщина, и президент, и семья. Рад вернуться во Львов.

Это место, которое я люблю, где стал футболистом. Где выпал шанс заявить о себе как о тренере. Очень рад. Долго не думал, но этические моменты все уладили.

– Следили ли за выступлениями команды?

– Сильно не следил. Но вживую смотрел матч с "Зарей" в Киеве. Впечатление было неплохое от команды, — сказал Бессмертный.

Напомним, что сейчас команда замыкает турнирную таблицу, имея 13 очков в 17 матчах.

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В статье: ФК Львов Анатолий Бессмертный
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