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Суркис резко ответил на слухи о переговорах Луческу с клубом Лиги 1

Премьер-лига
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Президент "Динамо" был предельно краток

Суркис резко ответил на слухи о переговорах Луческу с клубом Лиги 1

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис высказался о возможном уходе Мирчи Луческу в "Ниццу", куда его активно сватает румынская пресса. Накануне издание Prosport обнародовал слухи, что Луческу провел переговоры с руководством французского клуба.

Владелец киевлян был предельно краток.

"Нет смысла комментировать этот бред", – заявил Игорь Михайлович в комментарии Fanday.

Исходя из этого, становится понятно, что подобная информация не соответствует действительности. Контракт румынского тренера с "Динамо" истекает 30 июня 2024 года.

Ранее Игорь Цыганик информировал, что "Динамо" не собирается форсировать уход Луческу несмотря на слабые результаты.

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В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Ницца Динамо (Киев)
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Источник:
Fanday.net

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