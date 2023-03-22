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Суркис резко ответил на слухи о переговорах Луческу с клубом Лиги 1
Президент "Динамо" был предельно краток
Фото: ФК Динамо Киев
Президент "Динамо" Игорь Суркис высказался о возможном уходе Мирчи Луческу в "Ниццу", куда его активно сватает румынская пресса. Накануне издание Prosport обнародовал слухи, что Луческу провел переговоры с руководством французского клуба.
Владелец киевлян был предельно краток.
"Нет смысла комментировать этот бред", – заявил Игорь Михайлович в комментарии Fanday.
Исходя из этого, становится понятно, что подобная информация не соответствует действительности. Контракт румынского тренера с "Динамо" истекает 30 июня 2024 года.
Ранее Игорь Цыганик информировал, что "Динамо" не собирается форсировать уход Луческу несмотря на слабые результаты.
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