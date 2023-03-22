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Бывший лайснмен УПЛ. Рух объявил о назначении нового главного тренера

Премьер-лига
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Из структуры клуба

Бывший лайснмен УПЛ. Рух объявил о назначении нового главного тренера

Фото: ФК Рух / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Рух" определился с новым главным тренером первой команды. Пресс-служба клуба сообщает, что перед сегодняшней тренировкой игрокам представили Виталия Пономарева. В его тренерский штаб вошли Иван Шуга, Виталий Романюк, Андрей Радь и Марьян Шевчук.

Виталий Пономарев в последнее время работал с юношеской командой "Руха", с которой дошел до 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА в текущем сезоне.

У 48-летнего Виталия Пономарева нет опыта профессионального футболиста, однако работал в УПЛ в статусе ассистента арбитра. С 2006 по 2010 год он провел в высшем украинском дивизионе 61 матч и 32 игры в Первой лиге.

Тренерский опыт Пономарев приобретал у СДЮШОР "Карпаты" и ФК "Николаев" Львовской области. С сезона-2020/2021 возглавлял юношескую команду "Руха".

"Рух" U19 после повышения Пономарева возглавит Михаил Дячук-Ставицкий. В его тренерский штаб войдут братья Баранцы и тренер вратарей Юрий Шевчук.

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В статье: Рух (Львов) Виталий Пономарев
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