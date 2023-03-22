Хавбек Ингульца Головкин: Свой гол посвятил отцу - он боролся с раком

Хавбек " Ингульца " Иван Головкин прокомментировал свой гол в ворота одесского "Черноморца" (1:2) в матче 18-го тура УПЛ и рассказал о роли отца в своем карьере.

– Я являюсь воспитанником академии "Шахтера", где исповедуют атакующий футбол. Можно сказать, что это в моем ДНК заложено. Стараюсь не отходить от этого стиля. Когда играю, хочу заострить, добавить креатива, не играть от простоты.

– Вы забили после точного, но несильного удара в угол. Целились именно туда?

– На тренировках мы много работаем над ударами. Наш тренер Владислав Лупашко часто подсказывает: Не надо бить на силу. Старайтесь ударить точно". Я сперва пробил в силу, пристрелялся. А второй удар получился более техническим и точным.

– Дебютный гол вы отпраздновали эмоционально и заранее подготовили футболку с надписью отцу.

– Я посвятил гол своему папе, умершему 21 ноября. Он боролся с раком в течение года. У отца была последняя стадия заболевания. К сожалению, мы не смогли его спасти – он ушел из жизни. Папа сыграл ключевую роль в моей карьере – именно он завел меня на футбол. В детстве я был активным ребенком, интересовался спортом.

– Отец был тем человеком, который вас направлял?

– Да, он записал меня еще и на большой теннис, и хоккей. В какой-то момент я занимался тремя видами спорта одновременно. В итоге я выбрал футбол. И все, чего я достиг в футболе – заслуга отца.

– Его можно было назвать пылким футбольным болельщиком?

– Папа занимался бизнесом, отношения к спорту не имел, но обожал футбол. Приблизительно с четырех лет я начал посещать с папой стадион – он очень любил "Шахтер". Помню те походы на футбол: сначала РСК "Олимпийский", потом и "Донбасс Арена".