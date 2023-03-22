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Хавбек Ингульца Головкин: Свой гол посвятил отцу - он боролся с раком
К сожалению, болезнь победила
ФК "Інгулець" / Автор невідомий
Хавбек "
– Я являюсь воспитанником академии "Шахтера", где исповедуют атакующий футбол. Можно сказать, что это в моем ДНК заложено. Стараюсь не отходить от этого стиля. Когда играю, хочу заострить, добавить креатива, не играть от простоты.
– Вы забили после точного, но несильного удара в угол. Целились именно туда?
– На тренировках мы много работаем над ударами. Наш тренер Владислав Лупашко часто подсказывает: Не надо бить на силу. Старайтесь ударить точно". Я сперва пробил в силу, пристрелялся. А второй удар получился более техническим и точным.
– Дебютный гол вы отпраздновали эмоционально и
– Я посвятил гол своему папе, умершему 21 ноября. Он боролся с раком в течение года. У отца была последняя стадия заболевания. К сожалению, мы не смогли его спасти – он ушел из жизни. Папа сыграл ключевую роль в моей карьере – именно он завел меня на футбол. В детстве я был активным ребенком, интересовался спортом.
– Отец был тем человеком, который вас направлял?
– Да, он записал меня еще и на большой теннис, и хоккей. В какой-то момент я занимался тремя видами спорта одновременно. В итоге я выбрал футбол. И все, чего я достиг в футболе – заслуга отца.
– Его можно было назвать пылким футбольным болельщиком?
– Папа занимался бизнесом, отношения к спорту не имел, но обожал футбол. Приблизительно с четырех лет я начал посещать с папой стадион – он очень любил "Шахтер". Помню те походы на футбол: сначала РСК "Олимпийский", потом и "Донбасс Арена".
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