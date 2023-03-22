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Дулуб: С территории моей страны летят ракеты в сторону Украины. Испытываешь испанский стыд
Белорус Дулуб рассказал о своем отношении к российско-украинской войне
Фото: ФК Львов /Автор - Roman Porodko
Экс-наставник "
– Как сейчас белорусу жить в Украине? Сталкиваетесь ли вы с чем-то негативным?
– Знаете, такое двоякое чувство, особенно после начала войны. Я вижу отношение на границе. Когда заезжаешь, то идут вопросы: "С какой целью едете?". Даешь интервью на телевизор, тебя записывают, отправляют в Киев для СБУ.
Я все понимаю. Я столкнулся с ситуацией, когда мне заблокировали все карты. Я оказался в Варшаве и покупал билет в метро – раз и заблокирован. Звоню в банк, а мне говорят, что счет заблокирован.
– Это был украинский банк?
– Да, зарплатная карта. Я всегда с пониманием отношусь. Это пустяки. Когда мы с Хомутовским уезжали, мы видели реакцию на наш белорусский паспорт: "Что вы здесь делаете?".
– Как вы думаете, почему такая реакция?
– На мой взгляд, это совершенно нормальная реакция. С территории моей страны летят ракеты в сторону Украины. Более того, с моей деревни летят. У меня все родственники там живут. Стреляли прямо над городом, среди белого дня. Когда приходят к тебе домой – должна быть какая-то реакция у человека.
Испытываешь испанский стыд, потому что понимаешь, что ты такого не сделал бы. Нормальный человек не может этого делать. Вот у меня испанский стыд.
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