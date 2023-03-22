  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Дулуб: С территории моей страны летят ракеты в сторону Украины. Испытываешь испанский стыд
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дулуб: С территории моей страны летят ракеты в сторону Украины. Испытываешь испанский стыд

Премьер-лига
(3 голосов)

Белорус Дулуб рассказал о своем отношении к российско-украинской войне

Дулуб: С территории моей страны летят ракеты в сторону Украины. Испытываешь испанский стыд

Фото: ФК Львов /Автор - Roman Porodko

Новина українською

Экс-наставник "Львова" белорус Олег Дулуб высказал свое отношение о российско-украинской войне.

– Как сейчас белорусу жить в Украине? Сталкиваетесь ли вы с чем-то негативным?

– Знаете, такое двоякое чувство, особенно после начала войны. Я вижу отношение на границе. Когда заезжаешь, то идут вопросы: "С какой целью едете?". Даешь интервью на телевизор, тебя записывают, отправляют в Киев для СБУ.

Я все понимаю. Я столкнулся с ситуацией, когда мне заблокировали все карты. Я оказался в Варшаве и покупал билет в метро – раз и заблокирован. Звоню в банк, а мне говорят, что счет заблокирован.

– Это был украинский банк?

– Да, зарплатная карта. Я всегда с пониманием отношусь. Это пустяки. Когда мы с Хомутовским уезжали, мы видели реакцию на наш белорусский паспорт: "Что вы здесь делаете?".

– Как вы думаете, почему такая реакция?

– На мой взгляд, это совершенно нормальная реакция. С территории моей страны летят ракеты в сторону Украины. Более того, с моей деревни летят. У меня все родственники там живут. Стреляли прямо над городом, среди белого дня. Когда приходят к тебе домой – должна быть какая-то реакция у человека.

Испытываешь испанский стыд, потому что понимаешь, что ты такого не сделал бы. Нормальный человек не может этого делать. Вот у меня испанский стыд.

По теме
yellow-arrow
Хавбек Ингульца Головкин: Свой гол посвятил отцу - он боролся с раком
yellow-arrow
Днепр-1 проведет спарринг с Металлистом
yellow-arrow
Бывший лайснмен УПЛ. Рух объявил о назначении нового главного тренера
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов Олег Дулуб война с россией
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Закрутка

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде