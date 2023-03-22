Головкин: В академии Шахтера нам всегда ставили в пример Ракицкого и Срну

Хавбек "Ингульца" Иван Головкин, который является воспитанником " Шахтера ", рассказал о периоде, который он провел в академии "горняков".

"Клуб переживал расцвет, а за "Шахтер" играли Фернандиньо, Виллиан, Дуглас Коста… Мы, малые ребята, равнялись на этих звезд.

Однако самым большим примером для меня всегда был Дарио Срна. Собственно не только для меня, но и для всех воспитанников академии. Нам всегда ставили в пример Дарио, а также Ярослава Ракицкого, окончившего академию. Однако Срна – это мой кумир с детства.

Мы не знакомы, он меня не знает. Перед последней игрой мы просто поздоровались. Я не стал рассказывать Дарио о том, что он – мой кумир. Но если бы была такая возможность, то обязательно сказал бы ему об этом.

Возможно, когда-нибудь такая возможность у меня будет. Кстати, в "Ингульце" я выступаю вместе с Андреем Коробенко, игравшим за "Шахтер" с Дарио. Так вот он говорил, что Срна – это отличный футболист и отличный человек", - сказал Головкин.