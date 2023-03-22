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Головкин: В академии Шахтера нам всегда ставили в пример Ракицкого и Срну
Хавбек Ингульца - воспитанник Шахтера
ФК Ингулец
Хавбек "Ингульца" Иван Головкин, который является воспитанником "
"Клуб переживал расцвет, а за "Шахтер" играли Фернандиньо, Виллиан, Дуглас Коста… Мы, малые ребята, равнялись на этих звезд.
Однако самым большим примером для меня всегда был Дарио Срна. Собственно не только для меня, но и для всех воспитанников академии. Нам всегда ставили в пример Дарио, а также Ярослава Ракицкого, окончившего академию. Однако Срна – это мой кумир с детства.
Мы не знакомы, он меня не знает. Перед последней игрой мы просто поздоровались. Я не стал рассказывать Дарио о том, что он – мой кумир. Но если бы была такая возможность, то обязательно сказал бы ему об этом.
Возможно, когда-нибудь такая возможность у меня будет. Кстати, в "Ингульце" я выступаю вместе с Андреем Коробенко, игравшим за "Шахтер" с Дарио. Так вот он говорил, что Срна – это отличный футболист и отличный человек", - сказал Головкин.
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