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Юрий Калитвинцев - о карьере своего сына Владислава: Не буду лукавить - фамилия поначалу ему мешала

Премьер-лига
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Изначально эксперты и журналисты сравнивали

Юрий Калитвинцев - о карьере своего сына Владислава: Не буду лукавить - фамилия поначалу ему мешала

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Главный тренер житомирского "Полесья" Юрий Калитвинцев дал оценку футбольное карьере своего сына — полузащитника "Александрии" Владислава Калитвинцева.

— Ваш сын Владислав так и не смог заиграть в "Динамо". Являлся одним из лидеров "Десны" и сейчас "Александрии". Довольны ли его карьерой?

— Влад — это мой сын, которого я люблю, как ребенка. Как футболист, Влад Калитвинцев для меня очень качественный. У него хорошие сильные стороны — скорость, игра обеими ногами. То, что сложилось, то сложилось. Нет смысла говорить о том, что было вчера. Нужно думать о будущем.

Мне всегда хочется от него большего. Нравится его отношение к делу. Он живет футболом. Для него это все. Он любит футбол в себе, а не себя в футболе.

— Детей звездных футболистов всегда сравнивают с их родителями. Фамилия Калитвинцев не помешала Владу?

— Такое есть. Не буду лукавить. Многие видели его на позиции под нападающим. У меня и в помине не было такой скорости, как у него. Эксперты и журналисты начинают сравнивать, искать схожесть. У нас разные качества.

Фамилия поначалу мешала. Потом уже к этому стали относиться спокойно. Отец уже закончил. У нас есть футболист Владислав Калитвинцев. Это его путь. Я могу только что-нибудь подсказать.

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В статье: Владислав Калитвинцев Юрий Калитвинцев ФК Александрия Полесье (Житомир)
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Источник:
sport.ua

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