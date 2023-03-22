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Игроки пяти клубов УПЛ вызваны в сборные четырех конфедераций

Премьер-лига
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Игроки пяти клубов УПЛ вызваны в сборные четырех конфедераций

ФК "Динамо" / Автор невідомий

Новина українською

Легионеры клубов УПЛ уехали в свои национальные команды в Европе, Азии, Африке и Северной Америке.

Вызовы в национальные сборные своих стран на мартовские матчи получили легионеры пяти клубов УПЛ - "Ворсклы", "Динамо", "Кривбасса", "Александрии" и "Шахтера".

Плюс иностранные игроки "Динамо" поехали в молодежные сборные Сенегала (Самба Диалло) и Северной Македонии (Решат Рамадани).

Дебютировать в составе сборной получили шанс Хусрав Тоиров (Таджикистан) и Владислав Бабогло (Молдова). Последний согласился на предложение молдавской федерации, хотя раньше играл за юношескую и молодежную сборную Украины.

А Даниэль Соса, только 17 марта попавший в заявку "Кривбасса", и который еще не успел даже сыграть в УПЛ, но уже представляет Чемпионат Украины в сборной Нигера.

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В статье: Ворскла (Полтава) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Украинская Премьер-лига Владислав Бабогло Самба Диалло Таулянт Сефери Кахим Паррис Георгий Гочолейшвили Решат Рамадани Хусрав Тоиров
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Источник:
УПЛ

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