Игроки пяти клубов УПЛ вызваны в сборные четырех конфедераций

Легионеры клубов УПЛ уехали в свои национальные команды в Европе, Азии, Африке и Северной Америке.

Вызовы в национальные сборные своих стран на мартовские матчи получили легионеры пяти клубов УПЛ - "Ворсклы", "Динамо", "Кривбасса", "Александрии" и "Шахтера".

Плюс иностранные игроки "Динамо" поехали в молодежные сборные Сенегала (Самба Диалло) и Северной Македонии (Решат Рамадани).

Дебютировать в составе сборной получили шанс Хусрав Тоиров (Таджикистан) и Владислав Бабогло (Молдова). Последний согласился на предложение молдавской федерации, хотя раньше играл за юношескую и молодежную сборную Украины.

А Даниэль Соса, только 17 марта попавший в заявку "Кривбасса", и который еще не успел даже сыграть в УПЛ, но уже представляет Чемпионат Украины в сборной Нигера.