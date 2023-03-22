Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игроки пяти клубов УПЛ вызваны в сборные четырех конфедераций
Кто куда
ФК "Динамо" / Автор невідомий
Легионеры клубов
Вызовы в национальные сборные своих стран на мартовские матчи получили легионеры пяти клубов УПЛ - "Ворсклы", "Динамо", "Кривбасса", "Александрии" и "Шахтера".
Плюс иностранные игроки "Динамо" поехали в молодежные сборные Сенегала (Самба Диалло) и Северной Македонии (Решат Рамадани).
Дебютировать в составе сборной получили шанс Хусрав Тоиров (Таджикистан) и Владислав Бабогло (Молдова). Последний согласился на предложение молдавской федерации, хотя раньше играл за юношескую и молодежную сборную Украины.
А Даниэль Соса, только 17 марта попавший в заявку "Кривбасса", и который еще не успел даже сыграть в УПЛ, но уже представляет Чемпионат Украины в сборной Нигера.
Популярное сейчас
- Россия ведет переговоры с УЕФА и ФИФА о возвращении в футбольные турниры, - РосСМИ
- Названо количество жертв и пострадавших после попадания ракеты РФ в многоэтажку в Запорожье
- Суркис резко ответил на слухи о переговорах Луческу с клубом Лиги 1
- Журналист намекнул на еще одну тренерскую отставку в УПЛ
- Ирина Морозюк побаловала своих поклонников серией фото в стиле ню. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лучших бомбардиров Реала в этом сезоне. ФОТО