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"Если зовут, надо ехать". Бессмертный объяснил, почему вернулся во Львов
Также он рассказал, на какой срок подписал контракт с клубом
Фото: ФК Львів
Главный тренер "Львов" Анатолий Бессмертный рассказал, почему решил вернуться во львовский клуб.
– Расскажите, как произошло ваше возвращение в ФК "Львов"?
– Пригласило меня руководство клуба. Звонок поступил в понедельник и буквально за сутки все решилось.
– Принципиально ли для руководства клуба, чтобы ФК "Львов" остался в УПЛ напрямую?
– Задача, очевидно, остаться в УПЛ. Неважно, или через переходные матчи, или напрямую. Будем смотреть уже по ходу, как будет складываться ситуация. Задача у нас непростая, поэтому необходимо в каждой игре играть по максимуму.
– Какова мотивация вашего возвращения в клуб?
– Львов - это родное для меня место, хотя я и киевлянин. Мое сердце всегда здесь. Решил, если зовут, то надо ехать и спасать команду.
– На какой срок рассчитано ваше соглашение с клубом?
– Соглашение до конца сезона.
– Планируете ли вы усилить еще какие-то позиции?
– Процесс селекции идет. Возможно, пригласим кого-то из свободных агентов. Какие точно позиции будем усиливать, сказать пока трудно. Сейчас я знакомлюсь с командой, - сказал Бессмертный в интервью "Украинский футбол".
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