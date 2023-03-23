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"Если зовут, надо ехать". Бессмертный объяснил, почему вернулся во Львов

Премьер-лига
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Также он рассказал, на какой срок подписал контракт с клубом

"Если зовут, надо ехать". Бессмертный объяснил, почему вернулся во Львов

Фото: ФК Львів

Новина українською

Главный тренер "Львов" Анатолий Бессмертный рассказал, почему решил вернуться во львовский клуб.

– Расскажите, как произошло ваше возвращение в ФК "Львов"?

Пригласило меня руководство клуба. Звонок поступил в понедельник и буквально за сутки все решилось.

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– Принципиально ли для руководства клуба, чтобы ФК "Львов" остался в УПЛ напрямую?

Задача, очевидно, остаться в УПЛ. Неважно, или через переходные матчи, или напрямую. Будем смотреть уже по ходу, как будет складываться ситуация. Задача у нас непростая, поэтому необходимо в каждой игре играть по максимуму.

– Какова мотивация вашего возвращения в клуб?

Львов - это родное для меня место, хотя я и киевлянин. Мое сердце всегда здесь. Решил, если зовут, то надо ехать и спасать команду.

– На какой срок рассчитано ваше соглашение с клубом?

Соглашение до конца сезона.

– Планируете ли вы усилить еще какие-то позиции?

Процесс селекции идет. Возможно, пригласим кого-то из свободных агентов. Какие точно позиции будем усиливать, сказать пока трудно. Сейчас я знакомлюсь с командой, - сказал Бессмертный в интервью "Украинский футбол".

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В статье: ФК Львов Анатолий Бессмертный
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