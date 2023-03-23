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Тимощук подал иск против УАФ в Спортивный арбитражный суд в Лозанне

Премьер-лига
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(6 голосов)

Анатолий в Питере проявляет свое недовольство

Тимощук подал иск против УАФ в Спортивный арбитражный суд в Лозанне

фото из соцсетей

Новина українською

Украинский тренер российского "Зенита" Анатолий Тимощук, который ранее выступал за сборную Украины, решил судиться с Украинской ассоциацией футбола УАФ.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, Тимощук подал иск в Спортивный арбитражный суд (Лозанна), в котором требует отменить решение КДК УАФ о введение в отношении него санкций.

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В частности, Тимощук недоволен тем, что УАФ из-за продолжения сотрудничества Тимощука со страной-агрессором еще год назад лишила его всех титулов, тренерской лицензии и пожизненно изъяла из официального реестра сборных.

Рассмотрение дела каждой из сторон с учетом всех процессуальных этапов обойдется ориентировочно в 100 тыс. евро.

Ранее Тимощук проиграл все апелляции во всех украинских инстанциях.

Примечательно, что в минувшем году Спортивный арбитражный суд уже отклонял апелляции российского футбольного союза на предмет отстранения клубов и сборной из этой страны от всех международных соревнований.

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В статье: Анатолий Тимофеев УАФ
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Комментарии (2)
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Sins (Кропивницький)
23.03.2023 в 18:05
Чому український, тай ще з великої букви?
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0
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trafalgar (Запорожье)
23.03.2023 в 17:19
кусок уйибана
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