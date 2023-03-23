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Тимощук подал иск против УАФ в Спортивный арбитражный суд в Лозанне
Анатолий в Питере проявляет свое недовольство
фото из соцсетей
Украинский тренер российского "Зенита" Анатолий Тимощук, который ранее выступал за сборную Украины, решил судиться с Украинской ассоциацией футбола УАФ.
Как сообщает журналист Игорь Бурбас, Тимощук подал иск в Спортивный арбитражный суд (Лозанна), в котором требует отменить решение КДК УАФ о введение в отношении него санкций.
В частности, Тимощук недоволен тем, что УАФ из-за продолжения сотрудничества Тимощука со страной-агрессором еще год назад лишила его всех титулов, тренерской лицензии и пожизненно изъяла из официального реестра сборных.
Рассмотрение дела каждой из сторон с учетом всех процессуальных этапов обойдется ориентировочно в 100 тыс. евро.
Ранее Тимощук проиграл все апелляции во всех украинских инстанциях.
Примечательно, что в минувшем году Спортивный арбитражный суд уже отклонял апелляции российского футбольного союза на предмет отстранения клубов и сборной из этой страны от всех международных соревнований.
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