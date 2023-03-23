Бессмертный рассказал, на какой срок рассчитан его контракт со Львовом

Главный тренер "Львова" Анатолий Бессмертный прокомментировал свое назначение .

– В клуб пришли новые менеджеры. Речь о Владимире Мазяре и Алексее Боровикове, которые, по информации в СМИ, и формировали команду на вторую часть сезона. Как вы работаете с ними?

– Нормально. У нас рабочие отношения.

– На какой срок рассчитано ваше соглашение с клубом?

– Соглашение до конца сезона.

– Значит ли ваше пришествие во "Львов", что "Альянс" и "Виктория" прекратят свое существование?

– Нет. Мы обсудили все вопросы с президентом клуба Сергеем Николаевичем Бондаренко. Надеюсь, что "Виктория" продолжит свое существование. Всё будет зависеть от ситуации в стране.

– Можете ли вы еще вернуться к прошлому месту работы?

– Это футбольная жизнь, и трудно что-то загадывать вперед. Сейчас меня пригласили во "Львов", и я хочу помочь этой команде.