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Бессмертный рассказал, на какой срок рассчитан его контракт со Львовом
У львовян новый-старый тренер
фото из свободных источников
Главный тренер "Львова" Анатолий Бессмертный прокомментировал
– В клуб пришли новые менеджеры. Речь о Владимире Мазяре и Алексее Боровикове, которые, по информации в СМИ, и формировали команду на вторую часть сезона. Как вы работаете с ними?
– Нормально. У нас рабочие отношения.
– На какой срок рассчитано ваше соглашение с клубом?
– Соглашение до конца сезона.
– Значит ли ваше пришествие во "Львов", что "Альянс" и "Виктория" прекратят свое существование?
– Нет. Мы обсудили все вопросы с президентом клуба Сергеем Николаевичем Бондаренко. Надеюсь, что "Виктория" продолжит свое существование. Всё будет зависеть от ситуации в стране.
– Можете ли вы еще вернуться к прошлому месту работы?
– Это футбольная жизнь, и трудно что-то загадывать вперед. Сейчас меня пригласили во "Львов", и я хочу помочь этой команде.
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