Дедышин: О том, что Рух становится фарм-клубом Шахтера, я слышу уже больше полугода

Генеральный директор " Руха " Игорь Дедышин прокомментировал слухи о том, что донецкий Шахтер якобы хотел финансово вложиться в развитие львовского клуба.

"О том, что "Шахтер" покупает "Рух", что "Рух" становится фарм-клубом или сателлитом или как там только не называли, я слышу уже больше полугода. Такие разговоры во Львове идут – из разных источников, из разных сред. Мы спокойно к этому относились, да, мне пришлось в свое время получить кучу звонков, прежде всего от работников нашего клуба, которых эти слухи очень беспокоили, но мы успокоили коллектив, и он нормально работает. Я не понимаю, откуда вообще такая бурная фантазия появилась, кто ее продуцировал и дальше транспортировал, даже не хочу в этом копаться и углубляться.

Все знают, что сейчас главная команда "Шахтера" базируется во Львове, в частности у нас на Академии, в Emily Resort. И мы, как футбольный клуб "Рух", менеджмент Emily Resort, делаем все возможное, чтобы "Шахтер" чувствовал себя здесь, как дома, чтобы футболисты чувствовали, что играют в лучшем клубе Украины, в гранде украинского футбола, представляющего нашу страну в еврокубках. Мы стараемся обеспечить им все необходимые условия для подготовки к матчам, для восстановления после игр и вообще для полноценной жизни. Мне кажется, что мы с этим все вместе очень удачно справляемся.

Ни для кого не секрет, что у меня дружеские отношения с главным тренером "Шахтера" Игорем Йовичевичем, мы общаемся фактически каждый день или через день, у нас давнее и дружеское общение. Также могу сказать, что у нас теплые отношения и с менеджментом "Шахтера" – с Сергеем Палкиным, Дарио Срной, Юрием Свиридовым. У нас с "Шахтером" полный контакт и полное понимание. Мы разговариваем часто и, думаю, довольно плодотворно. Скажу от себя лично: это общение меня точно обогащает. А обогащающее общение хочется продолжать.

Читайте также Закон как дышло, или Чего стоит регламент соревнований в Украине

Могу подтвердить, что мы с "Шахтером" общались о том, где мог бы базироваться их клуб. В связи с сложившейся войной и ситуацией, "Шахтер", к сожалению, не имеет возможности дислоцироваться в своем доме или даже в Киеве. Там тоже есть трудности – и логистические, и безопасные, и инфраструктурные. Поэтому "Шахтер" рассматривал вариант, чтобы дислоцироваться именно во Львове и именно на нашей базе. Мы такие возможности обсуждали, я лично выступал только за такой вариант, чтобы футбольный клуб "Шахтер" переехал сюда всей структурой (то есть главная команда, U-19 и академия). Я уверен, что это бы точно обогатило наш клуб, усилило общение между разными звеньями наших клубов и помогло бы нам стать сильнее. "Шахтер" получил бы качественную и современную инфраструктуру, достойную украинского топ-клуба. Поэтому в таком сотрудничестве я видел одни плюсы и позитивы.

Не скрываю, что для футбольного клуба "Рух" это еще и экономический интерес, потому что приезд такого большого количества людей на постоянной основе принес бы средства в наш бюджет, что для нас немаловажно. Потому что у нас бюджет формируется из доходов клуба и из источников доходности, которые создал его основатель Григорий Козловский, за что я ему выражаю большую благодарность. Именно такой подход применяется в футбольном клубе "Рух", который мы не заглядываем в карман владельцу или учредителю, не ходим с протянутой рукой, а наш клуб самодостаточен в плане наполнения бюджета, спокойно и уверенно себя чувствует.

Возможно, на фоне этого нашего общения с "Шахтером" и пошли такие слухи, которые уже приобрели угрожающий и болезненный характер. На самом деле, футбольный клуб "Рух" имеет свои философию, принципы деятельности, амбиции и мечты. И точно не готовы ни с кем этими мечтами делиться, мы хотим пройти этот путь к своей мечте сами. И да, мы бы хотели с помощью в том числе и "Шахтера" стать сильнее – но посредством общения, обмена знаниями, информацией, подходами, методиками и так далее.

Считаю, что "Шахтер" на сегодняшний день – это номер один с точки зрения построения и развития системного клуба. Для меня лично это пример системного клуба. Поэтому я был бы очень рад, если бы так произошло, и "Шахтер" полноценно дислоцировался здесь. К сожалению, пока все остается на уровне разговоров. Вернутся ли они к этому разговору или нет, – я не знаю, нужно у них спрашивать. Но могу подтвердить то, что мы бы радостно приветствовали это и могли бы обеспечить качественной инфраструктурой и всеми необходимыми средствами для того, чтобы здесь функционировала и академия, и U-19, и главная команда "Шахтера".

Хочу заверить всех, что на данный момент футбольный клуб "Рух" самодостаточен с финансовой точки зрения, с точки зрения наполнения бюджета, мы не испытываем никаких проблем, как там где-то звучало, в том числе и в высказываниях Михаила Спиваковского. Могу все это отрицать, потому что никаких финансовых проблем у нас нет, и у клуба есть стабильные источники доходности и наполнение бюджета. Футболисты получают вовремя как заработную плату, так и премиальные. Поэтому утверждения о том, что мы предпринимали какие-то попытки под кого-то лечь или что-то еще, чтобы сохранить клуб или обеспечить финансирование, абсолютно не соответствуют действительности. Это полная дурость. Те, кто знает, как функционирует сейчас футбольный клуб "Рух", это могут подтвердить.

Мы точно не стремимся быть ни чьим-то фарм-клубом, ни сателлитом, ни союзником, или еще какие-то синонимы здесь можно применить. Мы хотим быть современным самодостаточным системным клубом, максимально развивать свою структуру, своих футболистов и со временем выйти на тот уровень, когда сможем ставить и выполнять самые высокие турнирные задачи.

Позволю себе напомнить, что ФК "Рух" – это, прежде всего, львовский футбольный клуб. Им и останется. А львовяне по своему психотипу и характеру люди очень гордые, которые больше всего в жизни ценят свободу и независимость. В любой сфере деятельности. Быть под чьим-то протекторатом или, как говорится, у кого-то "на подтанцовке" – это точно не о нас и не о нашем клубе.

Также я уверен, что "Шахтер" – это клуб, который невероятно дорожит своей репутацией. И любой проект, где будут хотя бы намеки на риск репутационных и имиджевых потерь, для донецкого клуба закрыт. Не говоря уже о покупке и использовании в своей деятельности фарм-клубов или других сомнительных образований. Поэтому вынужден разбить такую версию и заверить, что полет фантазии абсолютно не совпадает с реальностью и основами деятельности ФК "Рух", - сказал Дедышин.