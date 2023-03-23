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Динамо в центре Киева открыло брендовый Пункт незламності - ВИДЕО

Премьер-лига
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Хорошая инициатива

Динамо в центре Киева открыло брендовый Пункт незламності - ВИДЕО

fcdynamo.com

Новина українською

Киевское "Динамо" открыло брендовый динамовский "Пункт незламності".

Он был оснащен и запущен вместе с партнерами клуба.

Расположен брендовый "Пункт незламності" в самом центре столицы Украины – у стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Открытие началось с минуты молчания в честь погибших украинских героев и мирных граждан Украины, погибших от террора российских агрессоров.

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В статье: Динамо (Киев) война с россией
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Источник:
ФК Динамо

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