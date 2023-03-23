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Динамо в центре Киева открыло брендовый Пункт незламності - ВИДЕО
Хорошая инициатива
fcdynamo.com
Киевское "
Он был оснащен и запущен вместе с партнерами клуба.
Расположен брендовый "Пункт незламності" в самом центре столицы Украины – у стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского.
Открытие началось с минуты молчания в честь погибших украинских героев и мирных граждан Украины, погибших от террора российских агрессоров.
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Источник:ФК Динамо
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