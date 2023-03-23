Динамо в центре Киева открыло брендовый Пункт незламності - ВИДЕО

Киевское " Динамо " открыло брендовый динамовский "Пункт незламності".

Он был оснащен и запущен вместе с партнерами клуба.

Расположен брендовый "Пункт незламності" в самом центре столицы Украины – у стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Открытие началось с минуты молчания в честь погибших украинских героев и мирных граждан Украины, погибших от террора российских агрессоров.