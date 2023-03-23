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Дедышин: Мы не могли не дать шанс тренеру, который прошел с Рухом путь длиной почти в 3 года

Премьер-лига
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Анатолий Пономарев пошел на повышение

Дедышин: Мы не могли не дать шанс тренеру, который прошел с Рухом путь длиной почти в 3 года

fcrukh.com

Новина українською

Генеральный директор "Руха" Игорь Дедышин рассказал, почему руководство клуба приняло решение назначить главным тренером первой команды Анатолия Пономарева, котоырй ранее работал с юношеской командой U-19.

"Если коротко охарактеризовать новые назначения в "Рухе", которые мы осуществили сейчас, – это продолжение нашей системной работы по развитию клуба. Считаю, что оба вновь сформировавшихся тренерских штаба – то есть главной команды и команды U-19 – являются абсолютно продуктами системы клуба. Это люди, которые прошли с нами определенный путь, воспитывались и развивались здесь.

Это элемент наибольшего удовольствия, наслаждения и гордости, что мы как клуб уже достигли такого уровня, что можем себе позволить сделать ставку на, скажем так, доморощенных и воспитанных клубом специалистов. Но не просто потому, что они наши воспитанники, а потому, что они этого заслужили трудом, развитием, результатами и подходами к работе. Это люди, которые понимают философию клуба, разделяют его принципы и ценности. Для нас это очень важно. Ведь есть основные вещи, на которых мы продолжаем развивать системный футбольный клуб.

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Если бы мы приняли какое-нибудь другое решение, мы сами себя бы не поняли. Не дать шанс тренеру, который прошел с клубом довольно длительный путь длиной почти в 3 года, который привлек в наши ряды талантливых футболистов с большим потенциалом и за это время его сильно развил совместно с другими тренерами, было бы неправильно и непорядочно по отношению к нему и той команде людей, которые с ним работали.

Можно утверждать, что у этого тренерского штаба нет такого опыта на уровне Премьер-лиги, как бы хотелось. Но, тем не менее, я считаю, что он достаточно опытный – прежде всего потому, что эти специалисты, в частности, и главный тренер, прошли все этапы становления – от самых маленьких детей до главной команды. Это сложный и тернистый путь, но на нем они получали немалый опыт. Даже те более полугода пребывания в тренерском штабе Леонида Кучука, думаю, тоже пошли на пользу и однозначно добавили неоценимый опыт.

Мы совершенно доверяем им. Сознательно решили не пользоваться приставкой "исполняющий обязанности", для нас Виталий Пономарев – главный тренер клуба, и он этот статус будет сохранять, пока будет приносить пользу, результат и, надеюсь, успехи для футбольного клуба "Рух". Временных людей в клубе мы не видим. Если мы приняли такое решение, значит, мы считаем его стратегическим. И оно должно сделать наш клуб и нашу команду сильнее", - сказал Дедышин.

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В статье: Игорь Дедышин Рух (Львов) Виталий Пономарев
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Источник:
ФК Рух

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