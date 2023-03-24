Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Узнаете футболиста по чемпионатам, в которых он выступал? Квиз
Тест сложный, но интересный
Фото: Sport.fr
Сегодня мы предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете клубные карьеры известных футболистов. Будут даны три чемпионата и столько же вариантов ответов. Вам нужно назвать игрока, выступавшего в этих турнирах. В карьере футболиста может быть больше трех стран, где он играл. Чемпионаты идут не в хронологической последовательности карьеры игрока.
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