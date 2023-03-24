Кривбасс сыграет с клубом Первой лиги - на матч пустят зрителей

"Кривбасс" решил заполнить международную паузу контрольным матчем против "Кременя", сообщает официальный сайт криворожского клуба.

Игра состоится в субботу, 25 марта на стадионе "Горняк". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00.

Более того команда приглашает на стадион зрителей. Согласно Регламенту в период военного положения на поединок допускается до 280 человек. 80 из них - это команды и службы стадиона, еще 200 болельщиков могут аккредитоваться по ссылке.

Для входа на арену при себе обязательно нужно иметь документ, подтверждающие вашу личность.

"Кривбасс" занимает 7-е место в турнирной таблице УПЛ. "Кремень" идет третьим в группе Б Первой лиги.