Гендиректор Вереса: Мы верим в то, что Вирт в состоянии удержать команду в УПЛ

Гендиректор "Вереса" Антон Назарук рассказал о результатах команды, задаче на сезон и доверии к главному тренеру Юрию Вирту.

"Да, спортивными результатами мы в клубе не слишком довольны. Место в турнирной таблице пока не коррелирует с теми задачами, которые определил президент и наблюдательный совет. Более того, глядя на результаты наших преследователей, есть угроза борьбы за выживание, что совершенно недопустимо.

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Впрочем, все в жизни и футболе циклично. Ранее Юрий Вирт справедливо упрекал, что результаты команды превышают работу клубного менеджмента, что клуб "хромает" организационно. Да, мы все работаем, анализируем, исправляем ошибки, ошибаемся снова, но так или иначе двигаемся вперед. Сейчас в "Вересе" такой период, что "хромают" результаты команды, хотя финансирование стабильное, стадион есть, автобус новый, тренировочные поля в Ровно построили, база в процессе строительства, поэтому спрашивать за результат теперь может уже клуб. Это обычный рабочий процесс.

По состоянию на сегодняшний день есть доверие к главному тренеру. Мы верим в то, что Вирт в состоянии не только удержать команду в УПЛ, но и выполнить задачу-минимум, поставленную президентом – войти в десятку. Главный тренер зациклил на себе все решения, связанные со спортивной частью, поэтому ответственность на нем. Считаю, что это адекватно и справедливо, в этом и есть равновесие прав и обязанностей всех сторон процесса", - сказал Назарук.

"Верес" с 18 очками идет на 12-м месте в УПЛ