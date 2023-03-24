Премьер-лига
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УПЛ утвердила даты и время начала матчей 20-го тура. Шахтер и Динамо сыграют с разницей в 1 час
При этом, игры пройдут за три дня
Дирекция
20 тур
7 апреля (пятница)
"Ворскла" – "Ингулец" 15:00
8 апреля (суббота)
"Динамо" – "Минай" 13:00
"Шахтер" – "Металлист" 14:00
"Кривбасс" – "Заря" 15:00
"Рух" – "Верес" 15:00
9 апреля (воскресенье)
"Днепр-1" – "Львов" 13:00
"Александрия" – "Черноморец" 13:00
"Колос" – "Металлист 1925" 15:00
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Источник:УПЛ
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