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УПЛ утвердила даты и время начала матчей 20-го тура. Шахтер и Динамо сыграют с разницей в 1 час

Премьер-лига
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При этом, игры пройдут за три дня

УПЛ утвердила даты и время начала матчей 20-го тура. Шахтер и Динамо сыграют с разницей в 1 час

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Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 20 тура чемпионата сезона 2022/23 годов.

20 тур

7 апреля (пятница)

"Ворскла" – "Ингулец" 15:00

8 апреля (суббота)

"Динамо" – "Минай" 13:00

"Шахтер" – "Металлист" 14:00

"Кривбасс" – "Заря" 15:00

"Рух" – "Верес" 15:00

9 апреля (воскресенье)

"Днепр-1" – "Львов" 13:00

"Александрия" – "Черноморец" 13:00

"Колос" – "Металлист 1925" 15:00

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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Источник:
УПЛ

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