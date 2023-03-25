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Верес - Карпаты: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Благотворительный матч между клубами УПЛ и ПФЛ
Фейсбук ФК "Верес"
Ровенский "Верес" и львовские "Карпаты" регулярно проводят спарринги. Последний раз команды встречались летом 2022-го накануне старта военного чемпионата Украины. На этот раз встреча состоится на стадионе "Авангард" в присутствии зрителей. Все собранные на игре средства обещают отправить в поддержку военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию в военном госпитале ВСУ в г.Клевань.
Контрольный матч
25 марта. Начало в 14:00
"Верес" - "Карпаты"
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