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Верес - Карпаты: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Благотворительный матч между клубами УПЛ и ПФЛ

Верес - Карпаты: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фейсбук ФК "Верес"

UA-Футбол
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Ровенский "Верес" и львовские "Карпаты" регулярно проводят спарринги. Последний раз команды встречались летом 2022-го накануне старта военного чемпионата Украины. На этот раз встреча состоится на стадионе "Авангард" в присутствии зрителей. Все собранные на игре средства обещают отправить в поддержку военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию в военном госпитале ВСУ в г.Клевань.

Контрольный матч
25 марта. Начало в 14:00
"Верес" - "Карпаты"

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В статье: Верес (Ровно) Карпаты (Львов) смотреть онлайн
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