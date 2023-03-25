Верес - Карпаты: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Ровенский "Верес" и львовские "Карпаты" регулярно проводят спарринги. Последний раз команды встречались летом 2022-го накануне старта военного чемпионата Украины. На этот раз встреча состоится на стадионе "Авангард" в присутствии зрителей. Все собранные на игре средства обещают отправить в поддержку военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию в военном госпитале ВСУ в г.Клевань.

Контрольный матч

25 марта. Начало в 14:00

"Верес" - "Карпаты"