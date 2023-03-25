Голкипер Днепр-1: Хотел закончить карьеру, когда меня поставили в ворота

Голкипер "Днепра-1" Владислав Рыбак признался, что в его карьере был период, когда он хотел закончить с футболом из-за того, что его поставили играть в воротах.

"У нас просто не было вратаря, нужно было кому-то встать в ворота. Я однажды на тренировке просто так ловил мячи. Тренер заметил, что у меня неплохо получается, поэтому поставил меня.

Мне это очень не понравилось. Даже хотел закончить с футболом, потому что не хотел стоять в воротах. Мне казалось, что это очень скучно. Но потом отец немного всыпал, и я встал в ворота", - цитирует Рыбака клубная пресс-служба.