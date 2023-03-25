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Баранка: В Украине мы практически победили практику ставок на договорные матчи в футболе
Особенно после начала полномасштабной войны
Фото: dynamo.kiev.ua
Глава комитета по этике и честной игре УАФ Франческо Баранка прокомментировал текущую ситуацию по договорным матчам в украинском футболе:
“В Украине мы практически победили практику ставок на договорные матчи в футболе. Чемпионат страны возобновился в августе 2022 года, и с тех пор из УЕФА не поступало никаких сообщений о подозрительных матчах или событиях.
Это заслуга процесса повышения прозрачности в футболе, а также внутренней системы мониторинга, которая позволяет нам немедленно вмешиваться, как только мы получаем сигнал. Благодаря соглашению с нашим ТВ-провайдером, мы фактически можем немедленно прервать прямую трансляцию поединка в случае подозрения на его договорный характер. Поэтому в драматический для Украины момент от футбольного мира поступает сигнал надежды и позитива.
Причем я хотел бы подчеркнуть, что, например, Россия стабильно занимает второе место среди стран мира с наибольшим количеством фальсифицированных матчей и событий, уступая в 2022 только Бразилии. Показательно, что некоторые футболисты, выступавшие в Украине, но во время войны перешедшие в чемпионат России, оказались причастны к подозрительным матчам и попыткам их организации”, - заявил Баранка.
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