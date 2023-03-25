Матаррита: Чувствую себя готовым полностью и хочу показать это в игре

Костариканский фулбек "Днепра-1" Рональд Матаррита прокомментировал спарринг с "Металлистом" (3:3), в котором он отметился забитым голом.

– Какие ощущения, Рональд?

– Это очень трогательный момент для меня. Я не играл полный матч с 27 марта в прошлом году. Чувства пока замечательные, ведь еще забить удалось. Вместе с тем хочу поздравить Пуриту, который пережил тяжелые времена из-за травмы колена и сейчас также вернулся. Я очень счастлив его. И благодарен всем за возможность снова почувствовать игру изнутри.

– Твоя последняя травма стала большим разочарованием в преддверии возобновления сезона. Какие были тогда мысли и как ты преодолел эту ситуацию?

– Да, это был очень трудный момент для меня, ведь упустил возможность помочь команде в Лиге Конференций. Я пришел сюда именно для этого – помогать команде, играть и демонстрировать все, что умею. Но в первые дни случились две одинаковые небольшие травмы на обеих ногах… Я хочу поблагодарить клуб, тренеров, персонал за заботу и поддержку. Сейчас я чувствую себя готовым полностью и хочу показать это в игре. Конечно, только тренер будет решать, буду ли играть я, – сказал Матаррита.