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Матаррита: Чувствую себя готовым полностью и хочу показать это в игре
Костариканец имеет серьезную мотивацию
ФК Днепр-1/Автор неизвестный
Костариканский фулбек "Днепра-1" Рональд Матаррита прокомментировал спарринг с "Металлистом" (3:3), в котором он отметился забитым голом.
– Какие ощущения, Рональд?
– Это очень трогательный момент для меня. Я не играл полный матч с 27 марта в прошлом году. Чувства пока замечательные, ведь еще забить удалось. Вместе с тем хочу поздравить Пуриту, который пережил тяжелые времена из-за травмы колена и сейчас также вернулся. Я очень счастлив его. И благодарен всем за возможность снова почувствовать игру изнутри.
– Твоя последняя травма стала большим разочарованием в преддверии возобновления сезона. Какие были тогда мысли и как ты преодолел эту ситуацию?
– Да, это был очень трудный момент для меня, ведь упустил возможность помочь команде в Лиге Конференций. Я пришел сюда именно для этого – помогать команде, играть и демонстрировать все, что умею. Но в первые дни случились две одинаковые небольшие травмы на обеих ногах… Я хочу поблагодарить клуб, тренеров, персонал за заботу и поддержку. Сейчас я чувствую себя готовым полностью и хочу показать это в игре. Конечно, только тренер будет решать, буду ли играть я, – сказал Матаррита.
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