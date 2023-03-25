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Кополовец: После ухода Мудрика атаки Шахтера стали беззубыми

Премьер-лига
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Эксперт высказался о текущем состоянии донецкого клуба

Кополовец: После ухода Мудрика атаки Шахтера стали беззубыми

Фото: ФК Минай

Новина українською

Экс-спортдиректор "Миная" Михаил Кополовец поделился мнениями о выступлениях "Шахтера" и "Динамо" в текущем сезоне еврокубков.

"Молодой тренер сумел слепить из молодых игроков очень хорошую команду. Но из-за продажи Мудрика атаки горняков стали беззубыми. Это четко показали четыре весенних еврокубковых матча.

Ну а поражение от нидерландцев — это… Проигрывать можно и даже иногда надо, но не так. О "Динамо" вообще больно говорить. Занять последнее место в посредственной группе Лиги Европы… Как же так?" — сказал Кополовец.

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В статье: Михаил Кополовец Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Источник:
Експрес

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